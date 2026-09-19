La Peña de Morfi: quiénes son los invitados de este domingo 20 de septiembre

La Peña de Morfi tendrá una nueva edición este domingo 20 de septiembre por Telefe. Diego Leuco y Carina Zampini recibirán a Víctor Heredia, Jorge Rojas, Karina La Princesita y Bandana, además de figuras del humor. A qué hora empieza.

La Peña de Morfi prepara un domingo cargado de música, humor y cocina. Diego Leuco y Carina Zampini volverán a ponerse al frente del clásico de Telefe con una lista de invitados que recorrerá desde el folklore y la música popular hasta la cumbia y el pop.

El programa se emitirá este domingo 20 de septiembre desde las 13.30 por Telefe y tendrá como protagonistas a Víctor Heredia, Jorge Rojas, Karina La Princesita y Bandana.

Además de los recitales en vivo, habrá una reunión especial vinculada al humor argentino y las habituales propuestas gastronómicas del ciclo.

La Peña de Morfi: quiénes son los invitados del domingo 20 de septiembre

Uno de los grandes nombres de la jornada será Víctor Heredia. El cantante y compositor repasará algunas de las canciones que marcaron su extensa trayectoria dentro de la música popular argentina.

También llegará al escenario de La Peña Jorge Rojas, quien llevará su repertorio folklórico y melódico al estudio de Telefe. El artista construyó una exitosa carrera solista después de su recordado paso por Los Nocheros.

El ritmo tropical estará representado por Karina La Princesita, que volverá al programa para interpretar algunos de los grandes éxitos de su carrera.

A ellas se sumará Bandana, uno de los grupos femeninos más recordados del pop argentino de comienzos de los 2000. La banda volverá a encontrarse con el público de La Peña de Morfi con las canciones que marcaron a toda una generación.

Midachi también estará en La Peña de Morfi

La música no será la única protagonista del domingo. Midachi tendrá una participación especial durante el programa.

El histórico trío humorístico integrado por Miguel del Sel, Dady Brieva y el Chino Volpato compartirá una mesa cargada de recuerdos y anécdotas.

También estará presente La Tota, uno de los personajes más populares creados por Miguel del Sel.

El humor continuará con las intervenciones habituales de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, quienes forman parte del equipo del programa.

Cocina y fútbol: qué más tendrá La Peña de Morfi

Como sucede cada domingo, la gastronomía volverá a ocupar un lugar importante.

Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro estarán al frente de la cocina y la parrilla con distintas recetas pensadas para compartir durante el fin de semana.

El fútbol también tendrá su espacio de la mano de Claudio “Turco” Husaín, quien encabezará una nueva edición de su segmento Lo del Turco, con actualidad, análisis y curiosidades del mundo deportivo.

A qué hora empieza La Peña de Morfi este domingo

La Peña de Morfi se podrá ver este domingo 20 de septiembre desde las 13.30 por Telefe, con la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini.

La programación musical estará encabezada por:

Víctor Heredia

Jorge Rojas

Karina La Princesita

Bandana

A ellos se sumarán Midachi y La Tota, además de los integrantes habituales del ciclo.

Con una grilla que mezcla folklore, cumbia, pop y humor, La Peña de Morfi buscará nuevamente convertirse en una de las principales propuestas de Telefe para la tarde del domingo.