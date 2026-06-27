Bielsa asumió toda la responsabilidad tras la eliminación de Uruguay: “Esta decepción es mía”

Marcelo Bielsa enfrentó los micrófonos con el mismo tono que mostró durante todo el Mundial: directo y sin rodeos. Después de la derrota por 1-0 frente a España, resultado que decretó la eliminación de Uruguay en la fase de grupos, el DT argentino evitó buscar explicaciones externas y asumió el golpe en primera persona.

MARCELO BIELSA, MUY ENOJADO TRAS LA ELIMINACIÓN DE URUGUAY EN FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL.



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«Soy el responsable de esta decepción», expresó en conferencia de prensa. El rosarino insistió en que el análisis debía centrarse en su trabajo y consideró lógico que las críticas recaigan sobre él. «Todo lo que genere decepción por el trabajo que hice tiene que recaer sobre mí», sostuvo.

Bielsa reconoció que el desenlace le generó frustración especialmente por el potencial que veía en el plantel. «No logré que el equipo se convirtiera en una fuerza que evitara tener que explicar por qué pasó lo que pasó», señaló.

Incluso fue más allá cuando le preguntaron por el legado que deja su ciclo al frente de Uruguay. Lejos de destacar avances, fue terminante: «Lo que le dejo al fútbol uruguayo es nada. Si no hay resultados, cualquier aporte pierde valor».

Más allá de la eliminación, el entrenador defendió parcialmente el rendimiento mostrado durante el torneo. Consideró que el equipo mereció sumar más puntos, aunque admitió una falencia que terminó siendo decisiva: la falta de eficacia en ataque. «No tuvimos un porcentaje aceptable entre las situaciones creadas y los goles convertidos», resumió.

El DT también explicó dos decisiones que llamaron la atención durante el partido. Confirmó que Fernando Muslera pidió salir en el entretiempo luego del error que derivó en el gol español, mientras que justificó el reemplazo de Federico Valverde por Federico Viñas como una búsqueda para darle más peso ofensivo al equipo en el tramo final.

Uruguay cerró el grupo H con apenas dos puntos y quedó eliminado sin victorias. Además, el empate entre Cabo Verde y Arabia Saudita terminó de sellar la clasificación del conjunto africano y dejó a la Celeste afuera incluso de la pelea por avanzar entre los mejores terceros.