Está en marcha la bomba en el acueducto del río Neuquén que abastece a Cutral Co y Huincul

La bomba comprada para que funcione como equipo alternativo de bombeo en el río Neuquén, ya está en marcha en la meseta Buena Esperanza. Desde allí sale el acueducto que provee el líquido potabilizado para los habitantes de Cutral Co y Plaza Huincul. El organismo provincial, Epas, informó que este motor ya quedó en condiciones de uso y que implicó un desembolso de 200 millones de pesos.

La adquisición de este equipo forma parte del programa de mejoramiento del servicio de agua potable que produce el Epas y que luego los municipios distribuyen entre las familias de la comarca petrolera.

La confirmación de la puesta en funcionamiento de esta bomba fue hecha por el Epas. Se trata de un equipo de repuesto que se utilizará cuando alguno de los otros dos tengan fallas. El denominado acueducto Buena Esperanza está en el río Neuquén, donde se encuentra el sistema de captación y la planta potabilizadora.

Desde ese punto está el ducto de 33 kilómetros que transporta el agua hasta otra dependencia del Epas, en el barrio Parque Oeste de Cutral Co. Desde ahí se entrega a los municipios para su distribución. Las mejoras en la infraestructura es un programa acordado entre el gobierno provincial y los locales para garantizar la llegada del líquido que aporta el 70% que consume la población. El otro 30 % proviene del sistema Los Barreales.

Las tareas de instalación las ejecutaron trabajadores de la subgerencia Acueducto Cutral Co del Epas tal como se informó.

En el esquema de trabajo planteado, se ejecuta una obra destinada a aumentar la capacidad de producción de la planta potabilizadora, con la incorporación al sistema dos filtros que hoy se encuentran fuera de servicio. Cuando estén en funcionamiento sumarán, como mínimo, 500 metros cúbicos por hora de agua potable adicionales, tal como se indicó.

La compra de este equipo y motor fue absorbido por los municipios con un costo de $200 millones mientras que el plan de la mejora en la infraestructura es de $250 millones, que dispuso el organismo provincial, se subrayó.

Ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales

Otro de los proyectos sobre los que el gobierno provincial, a través del Epas y los municipios es la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales que recibe los desechos producidos en las dos ciudades.

Los trabajos empezaron en 2025 y el plazo previsto para su conclusión es de 540 días corridos. Se buscará la optimización, ampliación y readecuación de la nueva planta. Habrá actualización tecnológica, adecuación a normativas ambientales y una mejora de su capacidad operativa.

Se proyectó este diseño para que pueda captar el tratamiento de una cantidad poblacional de hasta 110 mil habitantes y calculada a unos veinte años. La obra es millonaria y fue presupuestada en poco más de $10 mil millones.