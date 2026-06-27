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La alegría de Cabo Verde por enfrentar a la Selección Argentina: «Jugar contra Messi es excelente»

El conjunto africano clasificó a 16avos en su primera participación mundialista y el técnico y sus jugadores mostraron la felicidad de poder medirse ante la campeona del mundo. Los detalles.

Redacción

Por Redacción

El festejo de Cabo Verde tras hacer historia en Estados Unidos.

El festejo de Cabo Verde tras hacer historia en Estados Unidos.

En la previa al partido frente a Jordania, la Selección Argentina ya conoce su rival en 16avos de final. La Albiceleste se medirá ante Cabo Verde en el primer mata-mata del Mundial el próximo viernes en Miami desde las 19:00.

El equipo africano es la gran sorpresa de esta Copa del Mundo. Con tres empates, se clasificó como segunda del grupo H y eliminó a Uruguay. Tras la igualdad frente a Arabia Saudita, su técnico Bubista demostró su felicidad tras el tremendo logro: «Hemos demostrado que nada es imposible. Nos hemos convertido en un ejemplo de que los países pequeños pueden aspirar a grandes objetivos«.

También palpitó el choque con la campeona del mundo: «Estamos orgullosos de poder enfrentar a Argentina. Queremos mostrar nuestra identidad, competir con actitud y responsabilidad».

Además, mostró el orgullo como país de poder enfrentar a la Pulga: «Para nosotros, jugar contra Messi es excelente, independientemente del resultado. Es una oportunidad de mostrar lo que somos«.

Otro que mostró su alegría post partido fue Deroy Duarte, mediocampista caboverdiano que fue elegido figura del encuentro: «Siento que estoy soñando. Estamos muy felices», se sinceró tras el pase a la segunda ronda.

Luego, describió cómo será el duelo frente a la Albiceleste: «A partir de mañana pensaremos en el próximo partido. Es contra Argentina, ¿verdad? Es un desafío difícil, pero debemos creer. Todo es posible«.


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En la previa al partido frente a Jordania, la Selección Argentina ya conoce su rival en 16avos de final. La Albiceleste se medirá ante Cabo Verde en el primer mata-mata del Mundial el próximo viernes en Miami desde las 19:00.

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