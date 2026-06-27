La alegría de Cabo Verde por enfrentar a la Selección Argentina: «Jugar contra Messi es excelente»

En la previa al partido frente a Jordania, la Selección Argentina ya conoce su rival en 16avos de final. La Albiceleste se medirá ante Cabo Verde en el primer mata-mata del Mundial el próximo viernes en Miami desde las 19:00.

El equipo africano es la gran sorpresa de esta Copa del Mundo. Con tres empates, se clasificó como segunda del grupo H y eliminó a Uruguay. Tras la igualdad frente a Arabia Saudita, su técnico Bubista demostró su felicidad tras el tremendo logro: «Hemos demostrado que nada es imposible. Nos hemos convertido en un ejemplo de que los países pequeños pueden aspirar a grandes objetivos«.

También palpitó el choque con la campeona del mundo: «Estamos orgullosos de poder enfrentar a Argentina. Queremos mostrar nuestra identidad, competir con actitud y responsabilidad».

Además, mostró el orgullo como país de poder enfrentar a la Pulga: «Para nosotros, jugar contra Messi es excelente, independientemente del resultado. Es una oportunidad de mostrar lo que somos«.

🇨🇻🕺🎶 El celu de Steven Moreira al medio de la ronda, todos con gafas y A BAILAR Y CANTAR: ¡Sumate al vestuario de Cabo Verde, para festejar la histórica clasificación a 16° de final en su primera Copa del Mundo!



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup… pic.twitter.com/v7TprOoCN1 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 27, 2026

Otro que mostró su alegría post partido fue Deroy Duarte, mediocampista caboverdiano que fue elegido figura del encuentro: «Siento que estoy soñando. Estamos muy felices», se sinceró tras el pase a la segunda ronda.

Luego, describió cómo será el duelo frente a la Albiceleste: «A partir de mañana pensaremos en el próximo partido. Es contra Argentina, ¿verdad? Es un desafío difícil, pero debemos creer. Todo es posible«.