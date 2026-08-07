San Cayetano: conocé las actividades que se realizarán este viernes 7 de agosto en el Alto Valle

Cada 7 de agosto, miles de fieles en distintas ciudades del país se movilizan para conmemorar el Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. A través de procesiones, misas al aire libre y jornadas de oración, las comunidades locales se unen para renovar su fe, dar gracias y rezar por el bienestar económico y laboral de las familias.

Más allá del ámbito espiritual, la conmemoración mantiene un fuerte carácter solidario en cada localidad. Por este motivo, se convoca a los vecinos y peregrinos que participen de las actividades a colaborar llevando alimentos no perecederos, los cuales serán destinados a acompañar a las familias que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Día de San Cayetano en Neuquén

En la capital de Neuquén, la conmemoración al santo tomará lugar a las 12:00 en las escalinatas de la Catedral de Neuquén. Donde se espera la presencia de vecinos y organizaciones sociales para el rezo y conmemoración del día.

Se realizará la bendición de diversas herramientas de trabajo municipales. A su vez el obispo Fernando Croxatto brindará unas palabras sobre San Cayetano y la víspera en espera de la visita del Papa León XIV al país.

Día de San Cayetano en Roca

Para la conmemoración, en la ciudad de Roca se realizará una misa para la comunidad en Guemes 63, la cual iniciará a las 19:30. La misma tendrá lugar en la Parroquia Cristo Resucitado.

Con motivo de la fecha, desde la organización se le pidió a la comunidad asistir junto a la donación de algún alimento no perecedero.

Día de San Cayetano en Viedma

Fuera del Alto Valle, la ciudad de Viedma se sumó a las celebraciones nacionales por el Día de San Cayetano con una jornada repleta de fe, oraciones por el trabajo y acciones de solidaridad.

Las actividades comunitarias comenzaron desde temprano en la plaza Alsina con la preparación de una olla popular a las 9:30 hs, seguida por la celebración de la Eucaristía en la Catedral de Viedma a las 11:00 hs y un almuerzo compartido al mediodía.

Por la tarde, la atención se trasladará a las calles con una procesión que partirá a las 16:00 hs desde la Catedral hacia la Capilla San Cayetano, ubicada en Mitre 1656. Durante todo el día, los fieles podrán acercarse al templo para participar de la adoración, la oración y las misas programadas para las 17:00 hs y las 20:00 hs, renovando sus peticiones por la salud, el pan y el sustento familiar.

A lo largo de toda la jornada se estarán recibiendo alimentos no perecederos en la capilla para asistir a las familias más necesitadas de la comunidad, reforzando el legado de solidaridad del santo patrono.

Día de San Cayetano en Cipolletti

Para Cipolletti y Fernández Oro, las actividades incluyen tradicionales caminatas y peregrinaciones hacia la Gruta de San Cayetano. Según informaron desde medios locales, la jornada central contempla el inicio de la marcha a las 13:00 horas, para culminar con una misa comunitaria a las 15:00 horas.

Desde la organización solicitaron a quienes participen colaborar con alimentos no perecederos, que serán destinados a acompañar a familias que necesiten asistencia. La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de esta jornada de oración y solidaridad.

Quién fue San Cayetano

Según reseñó Aica, San Cayetano, nació en Vicenza, República de Venecia, en 1480. Cuenta que fue un sacerdote, que cuando estaba un día en oración, tuvo una visión en la cual se le aparecía la Virgen que le ponía al Niño Jesús en sus brazos. Por este motivo se lo representa llevando al Niño.

En Roma fundó una congregación de clérigos, conocida como la de los Teatinos. Murió en Nápoles en 1547. El papa Clemente X lo proclamó santo en 1671. «Me siento sano del cuerpo pero enfermo del alma, al ver cómo Cristo espera la conversión de todos, y son tan poquitos los que se mueven a convertirse», le escribió el santo a un amigo.