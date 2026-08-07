Cipolletti construirá un nuevo Street Park y convocará a vecinos para definir el diseño: dónde será

El municipio de Cipolletti avanza con el proyecto para construir un Street Park en los playones de Godoy, un espacio que desde hace años es utilizado por jóvenes para practicar distintas disciplinas sobre ruedas. Antes de iniciar la obra, convocará a quienes frecuentan el lugar para que participen del diseño junto al especialista encargado del proyecto.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el director de Deportes, Leandro Domini, explicó que la intervención busca consolidar un espacio que ya tiene un uso deportivo espontáneo. «Hoy ya hay módulos que la gente usa como skatepark, bastante casero porque los hicieron los propios chicos que utilizan el espacio», señaló.

La obra se desarrollará en el sector ubicado en Belgrano y Arenales, en la zona norte de la ciudad. Según adelantó el funcionario, el proyecto contempla aproximadamente 1.500 metros cuadrados de construcción, donde se integrarán un Street Park y un Pump Track, además de iluminación y el acondicionamiento general del predio.

Un proyecto pensado en conjunto con los vecinos

Domini explicó que el diseño fue encargado a un especialista de Buenos Aires con experiencia en este tipo de infraestructura, quien ha desarrollado parques similares en distintos puntos del país y también en el exterior.

Sin embargo, destacó que antes de avanzar con la obra se abrirá una instancia de participación para incorporar la mirada de quienes utilizan diariamente el lugar.

«El martes 18 vamos a hacer una convocatoria abierta para todos los que usan estos espacios públicos y reunirnos con el diseñador. Queremos que también hagan sus sugerencias, porque los verdaderos usuarios son quienes conocen cómo debe hacerse», afirmó.

Para distintas disciplinas sobre ruedas

El nuevo espacio estará destinado a la práctica de diferentes disciplinas urbanas. Podrá ser utilizado por personas que practican skate, BMX, rollers, patines en línea y otras modalidades sobre ruedas.

Domini explicó que cada actividad requiere características específicas en el diseño de rampas y obstáculos, motivo por el cual el proyecto fue elaborado por un profesional especializado.

Durante el streaming del intendente Rodrigo Buteler, el funcionario adelantó además que el proyecto ya se encuentra listo para iniciar el proceso licitatorio y destacó que el objetivo es construir un parque de nivel internacional que amplíe la oferta de infraestructura deportiva de la ciudad.