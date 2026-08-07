Boca vs. Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura: formaciones, hora y TV

Ayrton Costa regresaría al once inicial en Boca y Elias Gómez sería titular en Vélez. (Foto: Archivo - FOTOBAIRES)

Este sábado desde las 19:15, Boca Juniors recibirá a Vélez Sarsfield en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Yael Falcón Pérez y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Antes del compromiso por Copa Sudamericana del próximo martes frente a Deportivo Recoleta de Paraguay, que también se jugará en el Ducó, el Xeneize intentará reafirmar lo hecho en la victoria conseguida ante Estudiantes y volver a sumar de a tres. La tarea no será sencilla: el Fortín llega con puntaje ideal, luego de ganar sus tres partidos en el torneo.

Pensando en el cruce copero, Rodolfo Arruabarrena evalúa algunas modificaciones para administrar las cargas físicas de varios titulares. Sin embargo, no se trataría de una rotación masiva, ya que el encuentro también tiene peso en la tabla anual: el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto marcha tercero con 37 puntos y ocupa el último puesto de clasificación a la Copa Libertadores, mientras que Boca lo sigue de cerca con 34 unidades.

Los cambios que analiza Arruabarrena

En defensa podría haber variantes en ambos laterales. Lautaro Blanco, que disputó todos los partidos desde la llegada del «Vasco», le dejaría su lugar a Malcom Braida, mientras que Dylan Gorosito podría reemplazar a Leandro Lozano.

En la zaga central, la única certeza sería Lautaro Di Lollo. Su acompañante saldría entre Ayrton Costa, con chances de regresar al once, y Marco Pellegrino. El arquero volverá a ser el colombiano Álvaro Montero.

En el mediocampo, Arruabarrena también piensa en darle descanso al capitán Leandro Paredes. En ese caso, Camilo Rey Domenech ingresaría en su lugar y compartiría la mitad de la cancha con Santiago Ascacíbar y Milton Delgado.

Otro de los que podría comenzar en el banco es Miguel Merentiel, que acumula una importante cantidad de minutos en las últimas semanas. Milton Giménez se perfila como centrodelantero, acompañado por Tomás Aranda y Leonel Flores.

De todos modos, tal como ocurrió en la previa del partido ante Estudiantes, el entrenador conversará con los jugadores horas antes del encuentro y terminará de definir allí si algunos de los habituales titulares arrancan desde el inicio o esperan su oportunidad entre los suplentes.

El Fortín, por su parte, viene de vencer 1-0 a Independiente en el José Amalfitani y anteriormente había superado a Talleres e Instituto. Con una nueva victoria, el conjunto de Barros Schelotto consolidaría su liderazgo en la Zona A y seguiría en lo más alto de la tabla anual.

Formaciones, hora y TV

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes o Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Milton Giménez y Tomás Aranda. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Hora: 19:15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.