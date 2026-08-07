Desde el lunes habrá desvíos por la obra de la rotonda de Illia y Perón en Cipolletti: los detalles

La rotonda entre Illia y Perón es un nexo clave entre la Ruta Nacional 151 y el corredor provincial 65. Foto: Municipio de Cipolletti.

Los primeros cambios en la circulación por la construcción de la nueva rotonda de Arturo Illia y Juan Domingo Perón comenzarán a regir desde el lunes 10 de agosto. La Municipalidad de Cipolletti informó que implementará desvíos para permitir el avance de la obra en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

Según comunicó la Secretaría de Obras Públicas, los desvíos alcanzarán a quienes circulen desde Juan Domingo Perón hacia Arturo Illia en dirección este, y también a quienes transiten desde Arturo Illia Este hacia Arturo Illia Oeste.

Cómo serán los desvíos por los trabajos de la nueva rotonda entre Illia y Perón

Como parte del operativo, el tránsito será redireccionado por las calles Domingo Savio y Mosconi, mientras continúan las tareas en el sector donde se construye la nueva rotonda.

Desde el municipio solicitaron a conductores, motociclistas y ciclistas circular con máxima precaución y respetar la señalización dispuesta en el lugar para garantizar la seguridad y evitar demoras.

La rotonda se ejecuta con fondos municipales y tiene como objetivo mejorar la circulación en la intersección de Illia y Perón, uno de los principales ingresos a Cipolletti y un punto de conexión entre la Ruta Nacional 151 y la Ruta Provincial 65.

La intervención forma parte del Plan de Mejoramiento y Seguridad Vial del municipio e incluye, además de la construcción de la rotonda, obras de pavimentación, señalización, iluminación, infraestructura hidráulica y parquización. El plazo de ejecución previsto es de ocho meses.