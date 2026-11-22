Independiente no pude meter pleno en La Caldera y perdió ante Boca, por 86-68, en la continuidad de la Conferencia Sur de la Liga Femenina de básquet. Las Rojas habían vencido a Vélez por un claro 79-62 y salieron confiadas a buscar un nuevo impacto ante las Xeneizes. Sin embargo, las visitantes mostraron todo su poderío, tuvieron a una colosal Luciana Delabarba y se llevaron el partido.

El partido tuvo un quiebre definitivo en el segundo cuarto, cuando Boca metió un tremendo parcial de 16-0. Habían terminado 17-24 en los primeros 10, pero ese arranque en 4 minutos y medio puso el tablero 17-40 y las chances de una nueva victoria ante las grandes favoritas se empezaron a desvanecer. Las Rojas dieron el gran golpe en La Bombonerita (72-69) en el choque de ida, pero las Xeneizes se “enojaron” y tuvieron desquite.

Gran marco 700 personas vieron el partido entre Independiente y Boca, en La Caldera neuquina. Las Xeneizes devolvieron gentilezas de lo ocurrido en La Bombonerita.

Las estadísticas de la noche

Independiente cerró ese fatídico cuarto abajo por 14-27, a la vuelta de los vestuarios la visita volvió a marcar diferencias (18-13) y las dueñas de casa hicieron el gasto, pero no fue suficiente. Se quedaron con los últimos 10 por 24-17 y el final marcó un capicúa 86-68.

Además de Delabarba, dueña de 24 puntos, Boca tuvo rendimientos muy altos en Julia Fernández, quien sumó 18 más 7 recuperos y de Florencia Fernández, con 11 más 9 rebotes. Candela Gentineta también llegó hasta 11, más 3 tapas. En las Rojas, cuatro jugadoras terminaron con 11 tantos: Belén Alegre, Valentina Numa, Lourdes Briones y Sofía Cabrera.

Sofía Cabrera fue una de las mejores en el equipo de Gabriel Del Egido. (Oscar Livera)

Ahora manda Boca con marca de 8-2 y las Rojas son escoltas con registro de 7-2. Quilmes se subió al podio con 5-3, mientras que Vélez, que perdió sus dos partidos en Neuquén (Biguá le ganó por un ajustado 70-68) quedó en el cuarto puesto, con 5-4.