En la previa a la final del torneo Clausura 2026 de la Liga Deportiva Confluencia, Deportivo Roca emitió un comunicado para explicar por qué no podrá contar con Enzo Núñez en el partido ante Atlético Regina. En el texto, el club roquense indicó que no tienen argumentos para asegurar que la desprolijidad fuera intencional, pero subrayó que los clubes necesitan información clara, en tiempo y forma.

Según informó la institución Naranja, en el Acta N.° 17, emitida el 12 de noviembre, Núñez figuraba con una fecha de suspensión en el sistema COMET. Además, en la publicación difundida a través del canal oficial de comunicación del Tribunal no aparecía ninguna sanción adicional para el futbolista.

Sobre esa base, y luego de que el jugador cumpliera una fecha de suspensión ante Cimac, el miércoles Deportivo Roca solicitó al Tribunal que revisara su situación y confirmara su habilitación para la final.

Sin embargo, a partir de ese reclamo se detectó que una parte del acta no había sido publicada. En ese fragmento, según detalló el club, figuraban sanciones para dos o tres futbolistas, entre ellos Núñez, quien había recibido tres fechas de suspensión. La institución también indicó que esa resolución no había sido cargada oportunamente en el sistema COMET, a pesar que había sido emitida más de una semana antes.

Deportivo Roca tomó conocimiento de que no podía contar con el jugador el viernes, a apenas 72 horas de la definición. La noticia «modificó la planificación del cuerpo técnico y generó malestar e incertidumbre en el plantel«, según expresó la institución.

En el comunicado, el club reconoció que existió un error, una omisión o una falla administrativa, aunque aclaró que «no tiene elementos para afirmar que haya sido intencional ni que haya existido una acción deliberada contra la institución.»

La dirigencia explicó que su intención no es generar una confrontación ni señalar responsables públicamente, sino informar a sus socios e hinchas sobre lo sucedido y dejar sentada su postura. También reclamó que las resoluciones disciplinarias se comuniquen de manera clara y en tiempo y forma, debido a las consecuencias que pueden tener en la organización deportiva de los clubes.

Deportivo Roca y Atlético Regina definen el título de la Liga Confluencia en Allen

Deportivo Roca y Atlético Regina se enfrentarán este lunes desde las 16 en la cancha de Unión de Allen, con el arbitraje de Emilio Cubría. El partido desempate determinará al campeón del Clausura, luego de que ambos terminaran la fase regular con 29 puntos, producto de nueve triunfos, dos empates y dos derrotas.

El Albo buscará el tricampeonato, mientras que el Naranja intentará volver a festejar después de tres años. La final contará con público de las dos parcialidades y un operativo de seguridad de casi 100 policías.