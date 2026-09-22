Franco Colapinto, ilusionado en la previa del GP de Azerbaiyán: «Esperamos lograr otro Top 10»

El argentino procurará emular lo hecho en Bakú 2024, cuando logró su primer gran resultado en F1.

Escenario de gratos recuerdos, aunque sumamente exigente y desafiante. Franco Colapinto, motivado por su gran momento deportivo, llega al callejero de Bakú con ganas de continuar por la senda de los puntos en el Mundial de Fórmula 1 2026.

El Gran Premio de Azerbaiyán a disputarse el sábado representa un reto singular tratándose de un circuito urbano, con altas velocidades y los impiadosos muros. Algo similar al escenario propuesto semanas atrás por el «Madring Circuit».

Luego del 7° puesto en la capital española, el piloto de Alpine, que marcha 12° en el campeonato con 27 puntos, pretende seguir exprimiendo las mejores de A526, además de poder repetir lo hecho en 2024, cuando consiguió el 8° puesto en su segunda competencia en F1.

El argentino se prepara para afrontar una importante seguidilla de competencias en la parte final del calendario 2026.

“Tengo muchas ganas de volver a Bakú para lo que esperamos que sea otro fin de semana de carreras competitivo. Maximizamos el resultado en Madrid y me alegró mucho salir de Europa con otra fuerte suma de puntos”, comentó Colapinto en la previa del fin de semana.

“El circuito de Bakú es otro trazado de alta velocidad con tramos de circuito urbano y muros cercanos, por lo que nuestro objetivo será trasladar nuestro nivel de rendimiento de España a este fin de semana”, recalcó Franco, el mejor del team en el pasado gran premio.

A bordo del Williams, Colapinto transita las calles de Bakú rumbo a sus primeros puntos en F1. Uno de los gratos recuerdos de aquel 2024.

Finalizada la temporada de carreras europeas, el calendario 2026 ingresa en su recta final (restan nueve compromisos). Por delante se avecina una seguidilla de competencias y desafíos de todo tipo para el volante de 23 años.

“Entramos en un periodo de carreras muy intenso en las próximas semanas, por lo que es fundamental que aprovechemos al máximo todas las oportunidades que se presenten, y Bakú históricamente ha ofrecido mucha acción emocionante”, reconoció.

Y concluyó: “Trabajaremos duro para asegurarnos de estar en la mejor posición posible para capitalizar estos momentos y aspirar a otro Top 10 mientras seguimos persiguiendo a nuestros rivales en el campeonato”.