Apareció semisumergido en un arroyo de Caviahue y el gesto de un vecino le salvó la vida

Un vecino vio a un tucúquere semisumergido en un arroyo de Caviahue. Creyó que podría estar en peligro y se dirigió a la oficina de Turismo para alertar a las autoridades. Dos guardaparques fueron a socorrerlo y decidieron llevarlo hasta un área natural más tranquila para observarlo, ya que en principio no parecía herido. «Se mantenía siempre cerquita del lugar donde la dejaron, entonces dijeron: ‘Bueno, acá está pasando algo’«, contó el director general del Centro de Ecología Aplicada de Neuquén (CEAN), Martín Monteverde.

Ahora permanece en observación en una veterinaria de Junín de los Andes. Desconocen qué le ocurrió, aunque sospechan sobre una pelea con otro animal o un accidente durante la caza. «La idea es que se recupere y vuelva a la vida silvestre», señaló el especialista.

Y remarcó: «Estos búhos, estos tucúqueres, al igual que todas las aves rapaces, pero en particular esta que es nocturna, cumplen roles en el ecosistema muy importantes. Por ejemplo, depredan animales que pueden ser perjudiciales para nosotros, como ratones».

Cómo fue el operativo del tucúquere en Caviahue

La primera intervención estuvo a cargo de las guardaparques Maelle y Atenea. Tras retirar al tucúquere del arroyo, lo dejaron en un sector alejado del movimiento para comprobar si podía recuperarse y retomar el vuelo por sus propios medios. Sin embargo, permanecía cerca del mismo lugar. «La miraron, la monitorearon, la vigilaron, hasta que decidieron: ‘No, esto no es común'», relató Monteverde.

El equipo solicitó ayuda al Cuerpo de Guardafauna para organizar el traslado. El tucúquere recorrió primero el camino hasta Loncopué y desde allí continuó hasta Junín de los Andes, donde quedó bajo atención veterinaria. Allí detectaron heridas que no habían sido visibles durante el rescate.

Todavía no se sabe qué le pasó. Una de las posibilidades es que haya peleado con otro animal, aunque también pudo golpearse mientras cazaba. Su pronóstico es reservado y dependerá de cómo responda al tratamiento. «Si se logra recuperar del todo, será liberada en el mismo lugar donde fue encontrada, ahí en Caviahue, acciones que van a hacer los guardaparques», comentó el director del CEAN.

El tucúrere fue hallado en un arroyo de Caviahue. (Foto: Gentileza).

Por qué no hay que tocar a los animales silvestres

Monteverde valoró la actitud de la persona que encontró al tucúquere: «Mucha gente cuando ve un animal que está echado o que está, según la percepción subjetiva, con algún problema, intentan agarrarlo, tocarlo, levantarlo, llevarlo. Lo destacable de este vecino es que no hizo eso justamente. Hizo lo que corresponde, que es dar aviso al personal que tiene que actuar en consecuencia».

Señaló que, aunque la intención sea ayudar, tocarlo puede empeorar la situación. «Son animales silvestres que pueden estar enfermos, pueden estar estresados, pueden picotear y, como es un ave rapaz, también pueden lastimar con sus garras», advirtió. Por eso, recomendó mantener distancia y esperar la llegada de personal capacitado.

Tampoco hay que darle comida, agua o medicamentos. Cada especie necesita una atención particular y una maniobra incorrecta puede agravar una lesión que no se ve a simple vista. En este caso, el tucúquere no parecía herido, pero al evaluarlo una veterinaria confirmó que estaba herido.

El tucúquere y su aporte en la naturaleza de la Patagonia

El tucúquere (Bubo magellanicus) es un ave rapaz nocturna que habita distintos ambientes de la Patagonia. Se caracteriza por su gran tamaño, sus ojos amarillos y los penachos de plumas que sobresalen sobre su cabeza, similares a orejas. Su vuelo silencioso y sus sentidos desarrollados le permiten localizar y capturar presas durante la noche.

La especie ocupa un lugar importante en el ambiente porque ayuda a controlar las poblaciones de otros animales. «Ellos comen ratones, comen lagartijas, comen algunos insectos, así que está muy bueno que estén», explicó Monteverde. Al igual que otras aves rapaces, su presencia también aporta información sobre el estado de los ecosistemas que habita.

Por ahora, el ejemplar rescatado seguirá bajo observación en Junín de los Andes. Los profesionales deberán evaluar la evolución de sus heridas y comprobar que pueda volar, alimentarse y valerse por sí mismo antes de autorizar su regreso. No hay una fecha prevista para ese paso y la liberación, solo será posible si se recupera por completo.

Si eso ocurre, el tucúquere volverá al mismo lugar donde fue encontrado. Allí lo esperan el arroyo, el paisaje de Caviahue y el ambiente al que pertenece.