Boca acelera por Lucas Passerini, centrodelantero de Belgrano

Luego de la durísima derrota ante Riestra, Boca se prepara para viajar a Chile para el duelo de vuelta por la Copa Sudamericana. En la previa a este partido, el Xeneize pone el foco en el mercado de pases.

Tras incorporar a Lozano, Montero y Villa, el Vasco Arruabarrena está en la búsqueda de un centrodelantero. Los primeros nombres que sonaron fueron David Romero y Luciano Gondou, futbolistas de Tigre y CSKA Moscú, respectivamente.

En las últimas horas, el Xeneize preguntó condiciones por ambos. El Matador le comunicó que solo lo vendería por 8 millones de dólares y el 50% del pase de Saralegui, que actualmente está a préstamo en Tigre.

Por otro lado, el equipo ruso le pidió al menos 12 millones para comenzar a dialogar por Gondou. Ante estas complicaciones, Boca puso la mira en un protagonista inesperado. Se trata de Lucas Passerini, delantero que actualmente milita en Belgrano. En estos momentos, la llegada del futbolista de 32 años es la más viable, ya que no tendría un valor alto.

Según revelaron, las negociaciones entre Juan Román Riquelme y Luis Artime avanzan a paso firme. El jugador ya dio el sí ante esta inesperada oportunidad de jugar en uno de los grandes del futbol argentino. Una de las situaciones que podría ayudar a la operación es que Belgrano buscaría repatriar a Barinaga, que no será tenido en cuenta por el Vasco.

Las principales características del delantero son su presencia ofensiva, su capacidad para aguantar de espaldas y su juego aéreo. De igual forma, el presente de Passerini no es el mejor. El atacante disputó 16 partidos en el primer semestre de 2026 y solo convirtió un gol de penal por Copa Argentina y dio seis asistencias.

Además, si se cuenta desde su regreso a la actividad a principios de 2025 luego de la rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió a mediados de 2024, solo anotó cuatro goles en 18 meses, un número muy bajo para un delantero centro.