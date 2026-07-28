El fenómeno Lamine Yamal: la hermana de una estrella multipremiada está detrás de su estilismo

Lamine Yamal no solo deslumbra a los aficionados al fútbol con su talento en el terreno de juego; la joven estrella mundial se ha consolidado como la nueva gran sensación de la moda de lujo y el streetwear. ¿Su vestidor? A cargo de la hermana de una multipremiada artista.

El estilismo de la joven figura del FC Barcelona ha experimentado una evolución radical que ha captado la atención de los fanáticos de la moda y el secreto detrás de este giro no es otro que la visión estética de Pilar Vila, la respetada estilista y hermana de Rosalía.

«He estado haciendo el estilismo a Lamine», reveló la propia estilista en sus plataformas digitales, confirmando una alianza que ha sacudido la industria del lifestyle.

El concepto diseñado por la hermana de la cantante busca desafiar las normas de la moda masculina convencional mediante la mezcla fluida de prendas oversize, sastrería refinada y accesorios de lujo.

La combinación de icónicas chaquetas de tweed y cárdigans de Chanel con remeras básicas son su nueva marca personal, al igual que la sastrería: los pantalones sastreros corte clásico holgados se transformaron en un must es su vestidor.

La inclusión de bolsos legendarios de la alta moda parisina, como los diseños en miniatura de Hermès o la marroquinería de Prada terminan de definir su nueva era.

De la mano de Pilar Vila y tal como sucede hoy en día con icónicas figuras del fútbol, Lamine Yamal reafirma su trascendencia más allá de los estadios, posicionándose no solo como un talento generacional, sino como un referente indiscutible de la moda global.