Boca buscará asegurarse la cima de la Zona A ante Tigre: formaciones, hora y TV

Boca, tras su contundente victoria por 2-0 ante River en el Superclásico, recibirá a Tigre desde las 20:15 por la 16ª fecha del Torneo Clausura. Ya clasificado a la próxima Copa Libertadores, el Xeneize buscará un nuevo triunfo para no perder el liderazgo de la Zona A. Con un empate, ya se asegura el primer puesto. El cipoleño Valentino Simoni fue convocado y estará en el banco de suplentes.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega envalentonado: ganó sus últimos tres partidos (Barracas Central, Estudiantes de La Plata y River) y quiere extender su racha. El “Sifón” no contará con Lautaro Di Lollo (suspendido por llegar a las cinco amarillas) ni con Milton Giménez, quien acumula cuatro tarjetas y será preservado para los octavos de final.

Como novedades, Edinson Cavani regresa a la lista de convocados. Su último partido fue el 14 de septiembre ante Rosario Central. Además de Simoni, Úbeda llamó a Mateo Mendía, marcador central y capitán de la Reserva.

Aunque el equipo aún no está confirmado, el DT podría modificar el esquema. Ante la ausencia de Giménez y con Cavani todavía sin estar al 100%, el acompañante de Miguel Merentiel en la delantera sería Exequiel Zeballos. En el mediocampo podría regresar a la titularidad Ander Herrera, tras buenos ingresos desde el banco. En la defensa, Nicolás Figal reemplazará a Di Lollo.

Tigre, dos meses invicto

Por su parte, el conjunto dirigido por Diego Dabove marcha cuarto en la Zona A, luego de vencer a Estudiantes por 1-0 en la última fecha. Tigre no pierde desde hace más de dos meses, cuando quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia por 3-1. En la tabla anual está noveno y, por ahora, ocupa el último cupo de clasificación a la Copa Sudamericana.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.

Hora: 20:15

Estadio: La Bombonera

TV: Espn Premium

Árbitro: Dario Herrera