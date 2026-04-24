Durísima sanción de UEFA a Gianluca Prestianni por el escándalo con Vinicius

Hace algunas semanas, Gianluca Prestianni estuvo en el ojo de la tormenta. El 17 de febrero, el argentino fue acusado de racismo por Vinicius, futbolista brasileño de Real Madrid, en la ida de los 16avos de final de Champions League, disputada entre Benfica y el Merengue.

Luego de una extensa investigación del Comité de Ética y Disciplina de la UEFA, este viernes se suspendió al jugador de Benfica por «seis partidos oficiales de la UEFA o de selecciones nacionales«. De este total, tres serán efectivos y otros tres quedan en suspenso en un plazo de dos años. Es decir, durante este lapso de tiempo no podrá tener una conducta similar.

En el comunicado, se aclara que ya cumplió una fecha de suspensión en el partido de vuelta frente a Real Madrid. Los otros dos los debe cumplir en competencias europeas o con la Selección Argentina.

Cabe destacar que el jugador de 19 años fue sancionado por «conducta discriminatoria y homofóbica«, y se descartó la posibilidad de insultos racistas, luego de no poder comprobarlo con las pruebas existentes.

El momento de la discordia entre Prestianni y Vinicius.

La mala noticia para Lionel Scaloni es que el surgido en Vélez podría cumplir esta suspensión en la Copa del Mundo, si es que el DT de la albiceleste decide convocarlo a la cita mundialista. Prestianni fue convocado por el entrenador en la última fecha FIFA y tiene grandes chances de sumarse a la lista definitiva.

Argentina tendrá dos amistosos de preparación en junio frente a Honduras e Islandia, pero no contarían para cumplir la suspensión al no tratarse de partidos oficiales.

Tras este castigo, Prestianni tiene la posibilidad de apelar el fallo ante la Comisión de Apelaciones de la UEFA y también podrá recurrir al TAS. Luego del mencionado suceso, el argentino negó en todo momento la grave acusación: «Me dolió que me traten de algo que jamás hice, eso fue lo que más me dolió, pero por suerte estoy muy tranquilo de que todos los que me conocen saben la clase de persona que soy yo«.