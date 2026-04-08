Boca recuperaría a Zeballos y Marchesín para enfrentar a Independiente: Merentiel sintió una molestia y es duda

Luego de un comienzo de año irregular, con altibajos en el Torneo Apertura, Claudio Úbeda encontró el equipo y en Boca comienzan a encarar con optimismo el apretado calendario que le espera. Anoche ratificó el buen nivel frente a Universidad Católica, se impuso por 2-1 y hoy recuperó jugadores claves pensando en la seguidilla que se viene.

Quienes no participaron del encuentro de ayer, se entrenaron con normalidad en el predio de Palestino, en Santiago de Chile. A ellos, se les sumaron Exequiel Zeballos y Agustín Marchesín, que están en la recta final de sus recuperaciones.

Por un lado, el «Changuito» se desgarró el biceps femoral izquierdo en una práctica el 4 de febrero en Boca Predio y, poco más de dos meses después, tiene chances de volver a disputar un partido con la camiseta azul y oro. La idea es que se entrene con normalidad y pueda ser convocado para el duelo ante el Rojo, aunque lo más probable es que arranque desde el banco.

Además, el «Sifón» debe analizar si va a meter mano en el once, que hoy sale de memoria. Tomás Aranda es quien ingresó en el lugar de Zeballos y no está para salir. Hoy, el número 7 parece competir con Miguel Merentiel, que se retiró lesionado en el Claro Arena y encendió las alarmas.

«Miguel ya estaba en el entretiempo con un dolor en el pubis y por eso fue el primer cambio», explicó Úbeda anoche en la conferencia de prensa. El delantero uruguayo será evaluado en lo que resta de la semana para ver si puede disputar el clásico del sábado.

Marchesín, también de alta

Agustín Marchesín sufrió un desgarro grado 3 en el aductor derecho el 22 de marzo frente a Instituto en La Bombonera, que lo obligó a pedir el cambio y ser reemplazado por Leandro Brey, y se especulaba con que su recuperación iba a tardar entre seis y ocho semanas.

Sin embargo, el arquero acortó los plazos de rehabilitación, este miércoles entrenó junto al grupo y está decidido a volver frente al conjunto de Avellaneda. De todas maneras, habrá que ver como evoluciona estos días.

Úbeda no quiere arriesgar a ninguno de sus jugadores, y el argumento es sólido: después de recibir al Rojo, el Xeneize continuará con un fixture cargado, con Superclásico incluído.

El fixture que se le viene al Xeneize:

14/04: Boca vs. Barcelona SC | Copa Libertadores – Fecha 2

19/04: River vs. Boca | Torneo Apertura – Fecha 14

23/04: Defensa y Justicia vs. Boca | Torneo Apertura – Fecha 15

28/04: Cruzeiro vs. Boca | Copa Libertadores – Fecha 3

03/05: Central Córdoba vs. Boca | Torneo Apertura – Pendiente de la Fecha 8

05/05: Barcelona SC vs. Boca | Copa Libertadores – Fecha 4

19/05: Boca vs. Cruzeiro | Copa Libertadores – Fecha 5

28/05: Boca vs. Universidad Católica | Copa Libertadores – Fecha 6

Además, en caso de meterse entre los mejores ocho de la fase regular del Torneo Apertura, se le sumarán los duelos por playoffs, que comenzarán la semana del 11 de mayo.