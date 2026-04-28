Entre motores y gambetas: Colapinto conoció a Messi y De Paul en la previa del Gran Premio de Miami

La foto del momento: Franco Colapinto posó con Lionel Messi y Rodrigo De Paul. (@ypfoficial)

Franco Colapinto vivió uno de los momentos más especiales de su carrera fuera de las pistas: en la previa del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, el joven piloto argentino concretó su anhelado encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

La reunión se dio en el predio de entrenamiento del Inter Miami, donde el pilarense pudo compartir un rato con el capitán argentino y el «Motorcito».

Días atrás, Colapinto había manifestado públicamente su deseo de conocer a Messi, aunque con una condición: que fuera un encuentro natural y sin demasiada exposición. «Me encantaría, pero sin marketing, algo tranquilo», había dicho tras su exhibición en Buenos Aires, que reunió a una multitud.

Finalmente, el encuentro se dio en medio de compromisos compartidos con la misma marca patrocinadora, que facilitó el acercamiento.

Colapinto llegó a Miami luego de protagonizar una exhibición histórica en las calles porteñas, donde cerca de 600 mil personas se acercaron para verlo. Ahora, el foco vuelve a la competencia: será su primera vez corriendo en este circuito.

La Fórmula 1 retoma la actividad este fin de semana tras la suspensión de las carreras de Baréin y Arabia Saudita, y el argentino buscará sumar puntos con Alpine en un trazado que aparece como un nuevo desafío en su incipiente trayectoria.