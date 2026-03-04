Di María se lesionó en el clásico y enciende las alarmas en Rosario Central

Después de lo que fue su gran actuación en el clásico con un gol incluido, Ángel Di María preocupa a Rosario Central. Es que, si bien no emitieron parte médico oficial, la figura del Canalla presenta una lesión y está en duda para los próximos encuentros.

A falta de confirmación, Fideo presentaría una distensión en el aductor de la pierna izquierda, producto de una molestia con la que ya jugó ante Newell’s y por la que incluso confesó que, si no era el clásico, hubiese descansado.

El gol de Di María en el clásico de Rosario

"Di María":

Por su gol a Newell’s en el #TorneoApertura pic.twitter.com/PdSkEU8mKL — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 1, 2026

Ese esfuerzo, habría provocado la lesión que ahora lo pone en duda de cara a lo que viene. Afortunadamente para el equipo de Jorge Almirón, el paro del fútbol argentino evita que Fideo se pierda un partido en lo inmediato.

Di María viene de marcar un golazo en el 2-0 ante la Lepra, pero cinco minutos después de marcar ese tanto, se fue reemplazado por Jaminton Campaz.

Ante este panorama, se espera que Di María sea una baja sensible para Central de cara a lo que viene, con Tigre como próximo compromiso y a la espera de la confirmación de la fecha para la Supercopa Internacional, ante Estudiantes.