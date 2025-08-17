Miguel Russo vuelve a cambiar: la defensa de Boca que prepara para enfrentar a Independiente Rivadavia

Boca no logra recuperarse de la crisis futbolística que atraviesa y uno de los tantos problemas está en la defensa, justamente en la zaga central. Por lesiones, suspensiones y bajos rendimientos, Miguel Russo nunca pudo asentar una dupla y ya utilizó cinco combinaciones en tan solo ocho partidos. Para esta noche ante Independiente Rivadavia sería la sexta, con Nicolás Figal y Marco Pellegrino.

En el comienzo de su tercer ciclo, ante Benfica en el Mundial de Clubes, el entrenador dispuso como titular a sus zagueros ideales: Figal y Ayrton Costa. Aunque la expulsión del ex Inter Miami sobre el final del partido, le costó dos fechas y lo marginó de la competición.

Para el cruce ante Bayern Munich, la única alternativa que tenía el DT para reemplazarlo era Lautaro Di Lollo. El defensor de 21 años hizo dupla con Costa, quien volvió a tener una gran actuación pero sufrió un desgarro.

Con las bajas de sus dos titulares, Russo tuvo que acudir a Marco Pellegrino, quien había llegado de Huracán y se había recuperado con lo justo de una lesión, para jugar con Di Lollo. Desde ese encuentro en Nashville, el central de 23 años no salió del once titular.

Los centrales que usó Russo en el Torneo Clausura

Para el debut en el Torneo Clausura, Boca inició la competición con su cuarta zaga de centrales diferente en tan solo cuatro partidos. Figal volvió a la titularidad en lugar de Di Lollo, pero sufrió un desgarro y debió ser reemplazado. Por lo que para el choque ante Unión en La Bombonera, Russo eligió a Di Lollo para que ocupara su lugar.

Aunque para el choque contra Atlético Tucumán por Copa Argentina, el DT volvió a cambiar y armó su quinta pareja de central, con Battaglia y Pellegrino. Justamente esta dupla fue la que ratificó Russo y volvió a utilizarlos ante Huracán y Racing.

Como Figal y Costa ya están recuperados de sus desgarros, existe la chance de que vuelvan a compartir la defensa en el corto plazo. Incluso, el defensor de 31 años volvería a la titularidad ante Independiente Rivadavia.