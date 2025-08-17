EN VIVO
En vivo: Boca iguala sin goles ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura
El Xeneize choca con la Lepra mendocina por la quinta fecha del torneo local. Seguí el minuto a minuto.
Esta noche, Boca visita a Independiente Rivadavia con la necesidad de conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura. Para este encuentro, Miguel Ángel Russo modificará el esquema, pero en cuanto a los nombres realizará dos variantes.
El Xeneize viene de igualar 1-1 ante Racing y acumula 12 partidos sin conocer el triunfo. Por lo que buscará romper la histórica racha negativa que atraviesa.
Mientras que el elenco mendocino llega con una derrota ante Estudiantes por 2-1 en La Plata. Además acumula dos encuentros sin triunfos en el certamen.
Pasados los 20 minutos, el Xeneize tuvo una chance clarísima de abrir el marcador, pero Edinson Cavani no pudo acertarle a la pelota tras un centro desde la derecha.
❌🇺🇾 EDINSON CAVANI SE PERDIÓ EL 1-0 DE BOCA.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 17, 2025
pic.twitter.com/4Wgq15xf7r
La formación de Boca para visitar a Independiente Rivadavia
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
La formación de Independiente Rivadavia ante Boca
Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
