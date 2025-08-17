SUSCRIBITE
Futbol Deportes

EN VIVO

En vivo: Boca iguala sin goles ante Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura

El Xeneize choca con la Lepra mendocina por la quinta fecha del torneo local. Seguí el minuto a minuto.

Redacción

Por Redacción

Boca choca ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Boca choca ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Esta noche, Boca visita a Independiente Rivadavia con la necesidad de conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura. Para este encuentro, Miguel Ángel Russo modificará el esquema, pero en cuanto a los nombres realizará dos variantes.

El Xeneize viene de igualar 1-1 ante Racing y acumula 12 partidos sin conocer el triunfo. Por lo que buscará romper la histórica racha negativa que atraviesa.

Mientras que el elenco mendocino llega con una derrota ante Estudiantes por 2-1 en La Plata. Además acumula dos encuentros sin triunfos en el certamen.

Pasados los 20 minutos, el Xeneize tuvo una chance clarísima de abrir el marcador, pero Edinson Cavani no pudo acertarle a la pelota tras un centro desde la derecha.

La formación de Boca para visitar a Independiente Rivadavia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

La formación de Independiente Rivadavia ante Boca

Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.


Temas

Boca Juniors

Independiente Rivadavia

Torneo Clausura

Esta noche, Boca visita a Independiente Rivadavia con la necesidad de conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura. Para este encuentro, Miguel Ángel Russo modificará el esquema, pero en cuanto a los nombres realizará dos variantes.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios