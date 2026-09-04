El anuncio de la AFA de los amistosos de la Selección Argentina, con Scaloni como protagonista

AFA anunció los amistosos de la Selección con una imagen del DT Lionel Scaloni.

La AFA comunicó este viernes a través de sus redes sociales que el próximo lunes dará a conocer «los partidos amistosos que disputará el equipo Lionel Scaloni» en la fecha FIFA que abarca desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre.

Tras el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, la casa madre del fútbol argentino no sólo nombra al entrenador en el posteo sino que también lo acompañó con una foto del pujatense.

Detalles no menores al tener en cuenta que el propio Scaloni puso en duda su continuidad en el combinado nacional, aunque en todo momento se mostró dispuesto a cumplir su contrato hasta fin de año.

#SelecciónMayor El próximo lunes, la @afa, dará a conocer los partidos amistosos que disputará el equipo Lionel Scaloni en la fecha FIFA de septiembre/octubre. pic.twitter.com/eGuCG9Lvth — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 4, 2026

En la próxima fecha FIFA, Argentina disputaría dos o tres encuentros y serán en el país: se trabaja para que las sedes sean Buenos Aires, Rosario y Córdoba.

Hasta el momento, no hay indicios sobre los rivales que tendrá la Albiceleste ni las sedes de los duelos preparatorios, aunque cada vez toma más fuerza la posibilidad de que sean en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Ya hay negociaciones avanzadas y solo resta la oficialización.

Vale recordar que la AFA debe afrontar una sanción de la FIFA por diferentes incidentes ocurridos en el Mundial 2026 que la obliga a jugar los dos próximos partidos de la Selección como local con reducción de aforo.

El primero será con 50% de aforo y el segundo quedó en suspenso. A su vez, no podrán estar los suspendidos Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

El gran inconveniente es que, si los encuentros se disputan en territorio nacional, la FIFA en principio no los consideraría amistosos Clase A. Esto significa que ninguno de los involucrados en el fallo del Tribunal de Disciplina podría empezar a limpiar las fechas de castigo o incluso cumplirlas en su totalidad.

Lo único claro, por ahora, es que la pelota volverá a rodar en la ventana internacional del 21 de septiembre al 6 de octubre. Y que la gira por China no se llevará a cabo: quedó descartada apenas se conoció la noticia del fin de ciclo de Messi en la Selección.