Boca Juniors, en otra final: «Es importante acostumbrarse a ganar», sostuvo Arruabarrena

El combinado de la ribera ya piensa en el choque ante Atlético Mineiro.

Todo es color de rosas en el Xeneize. La goleada a Banfield anoche por 3 a 0 clasificó a Boca Juniors a la final de la Copa Argentina 2026 y lo dejó a las puertas de un nuevo título en la presente temporada, que ya lo vio consagrarse en la tabla anual y que además lo tiene en la definición de la CONMEBOL Sudamericana el próximo 21 de noviembre.

«Contento de tener una nueva final. Felicito a mis jugadores porque es difícil jugar después de lograr un título que se necesitaba en el club. Después de cuatro días tener una semifinal es difícil”, expresó Rodolfo Arruabarrena, técnico del flamante finalista que se las verá contra Platense por el título local.

Más allá de la alegría por la clasificación, el Vasco dejó claro que el Xeneize ya se puso el chip de la final continental: “Tenemos una semana para pensar en la final de la Sudamericana y trataremos de darle una alegría a nuestra gente«.

¡GOL DE BOCA! Ascacibar anotó a los 46 minutos del primer tiempo el 1-0 ante Banfield. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/bvvXoS4pHe — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

El objetivo de las cuatro coronas va encaminado. Desde su vuelta a la entidad de la Ribera, el DT se propuso dar batalla en todos los frentes hasta las últimas consecuencias.

«Es importante acostumbrarse a ganar y más en este club. Tener personalidad y carácter e insistir cuando las cosas van mal es una virtud del equipo. Quiero siempre tener la posesión, llegar yo y que no me lleguen, pero en el fútbol argentino es imposible. Hay momentos para todo. El grupo y equipo suele mostrar esa entereza en desventaja«, explicó Arruabarrena.

Además, sobre lo que fue la consagración de la tabla anual, confesó: «El título de la tabla anual no nos tiene que meter presión o relajación, sino tratar de que esa mochila que teníamos nos suelte un poco más. Hay presión, pero es un partido de 90 minutos. Podemos jugar mucho mejor. Lo importante es que estemos bien de la cabeza, ahora a pensar en Barranquilla».

¡BOCA AMPLIÓ LA VENTAJA! Lozano marcó el 3-0 ante Banfield a los 73 minutos. #CopaArgentinaEnTyCSports. https://t.co/WNJiWZFA7z — TyC Sports (@TyCSports) November 14, 2026

La importancia de la rotación

Algo indispensable para batallar en instancias decisivas de tres frentes en simultáneo, la rotación de jugadores. Para Arruabarrena, que en el camino debió lidiar constantemente con jugadores lesionados, disponer de buenas piezas de recambio fue un aspecto crucial en estos meses.

«Tengo jugadores inteligentes y trato de poner siempre lo mejor. Hace rato que vamos partido a partido, sabemos que hay algunos más importantes que otros pero no nos quedamos en eso. Son pibes que saben y conocen su cuerpo, tengo confianza con ellos», explicó.

«Puede haber rotación o no, venimos de semanas largas. Si vamos consiguiendo las cosas que queremos, vamos a probar variantes. Queremos pelear todo y lo venimos demostrando. Todos los partidos son finales y el grupo dice presente, a quien le toque jugar responde y eso es gratificante para mí como entrenador», sostuvo el DT de Boca sobre el presente del Xeneize.