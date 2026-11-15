Chau al 2026 en el Congreso: cuáles son las prioridades del Gobierno y los proyectos para 2027

El Gobierno nacional comenzó a ordenar su hoja de ruta parlamentaria para el cierre del año. Con la confirmación de que el presidente Javier Milei convocará a sesiones extraordinarias durante diciembre, el oficialismo busca concentrar sus esfuerzos exclusivamente en las iniciativas consideradas estratégicas por el Ejecutivo, lo que dejará en suspenso cerca de una decena de proyectos.

El medio Infobae mencionó que la prioridad inmediata pasa por destrabar la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Impulsado por el sector que integran Karina Milei y los dirigentes Martín y Lule Menem, el oficialismo convocó para la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por el libertario Agustín Coto.

El objetivo es emitir dictamen este martes y alcanzar la media sanción el próximo 26 de noviembre, para luego completar el trámite en Diputados durante diciembre y cumplir así con los plazos requeridos por la Justicia Electoral antes del año electoral.

El avance de esta iniciativa expone tensiones internas. Desde la Casa Rosada miran con recelo a la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, a quien atribuyen falta de interés en eliminar las internas por sus propias aspiraciones electorales. En el entorno de la dirigente, en cambio, señalan que es el Ejecutivo quien debe garantizar los votos necesarios, una tarea que recaerá en el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La agenda en Diputados y el Presupuesto

En paralelo, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para el próximo miércoles con el fin de tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Aunque se descuenta la aprobación general de ambas normas, el texto sobre Malvinas sufrirá modificaciones: bloques dialoguistas rechazaron el Título VII por considerar que podría afectar la libertad de expresión y el trabajo de organizaciones no gubernamentales. Al requerir una mayoría agravada de 129 votos, ese capítulo se encamina al rechazo.

Por su parte, el Presupuesto recién llegaría al recinto de la Cámara baja el miércoles 25 de noviembre, para ser sancionado por el Senado en diciembre. El dictamen continúa demorado a la espera de que el ministerio de Economía responda a los reclamos de gobernadores y bloques aliados (PRO, UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal), quienes exigen definiciones sobre las deudas de coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, los fondos para universidades y discapacidad, concesiones viales, cajas previsionales y rebajas en el Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Los proyectos que pierden fuerza

La concentración en la agenda urgente relegará otros expedientes que meses atrás ocupaban el centro de la escena:

Super RIGI: El régimen de incentivos para inversiones tecnológicas (como centros de datos e inteligencia artificial) ya cuenta con media sanción de Diputados, pero permanece frenado en el Senado ante el reclamo de los bloques aliados para incluir cláusulas de protección a proveedores locales.

El régimen de incentivos para inversiones tecnológicas (como centros de datos e inteligencia artificial) ya cuenta con media sanción de Diputados, pero permanece frenado en el Senado ante el reclamo de los bloques aliados para incluir cláusulas de protección a proveedores locales. Ley de Biocombustibles: Aprobada en el Senado, no logra avanzar en Diputados por las diferencias entre las provincias productoras. Legisladores de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa exigen resguardos para sus pymes frente a las grandes empresas de Córdoba y Santa Fe.

Aprobada en el Senado, no logra avanzar en Diputados por las diferencias entre las provincias productoras. Legisladores de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa exigen resguardos para sus pymes frente a las grandes empresas de Córdoba y Santa Fe. Otras iniciativas en pausa: Tampoco registran avances concretos en la Cámara alta el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y la denominada «Ley Hojarasca», todas con media sanción.

En cuanto a la ley de ludopatía, que restringe la publicidad de las apuestas en línea, el proyecto corre riesgo de perder estado parlamentario. Pese al compromiso público de Patricia Bullrich para impulsarlo en el Senado tras los pedidos de la Iglesia Católica, la iniciativa choca con la resistencia de los gobiernos provinciales, que advierten sobre una posible merma en sus recursos fiscales.

Las únicas normas pendientes que conservan margen para ser incluidas en el temario de extraordinarias son la reforma de la ley de Salud Mental y la ley de Discapacidad, que cuenta con respaldo en la Cámara baja y aguarda su tratamiento en el recinto del Senado.