Así fue el íntimo baby shower de Estefi Berardi por la llegada de Vincenzo: temática de ositos, mega mesa dulce y pintura de baberos

Estefi Berardi abrió las puertas de su intimidad este sábado para celebrar la llegada de Vincenzo, su primer hijo junto a Félix Orsatti. A través de un álbum en su cuenta de Instagram, la periodista compartió todos los detalles de un evento al aire libre que rompió con una de las costumbres más arraigadas de este tipo de celebraciones: la fecha.

Lejos de esperar hasta las últimas semanas de gestación, la comunicadora organizó la reunión cuando apenas transita el sexto mes de embarazo. Con total sinceridad, reveló que su bienestar físico fue determinante para anticipar el calendario.

«Ya siento que fue una buena decisión hacerlo casi de 6 meses en vez de a los 8, porque si ya me duele la lumbar ahora, no me quiero imaginar en dos meses», confesó Berardi junto a las postales del evento, dejando en claro que priorizó la comodidad para disfrutar plenamente junto a sus seres queridos.

Decoración junto a la pileta y una mega mesa dulce

Según Revista Caras, el encuentro se desarrolló en un entorno natural y aprovechó el sector de la piscina para montar la escenografía principal, centrada en una estética de ositos en tonos pastel (celeste, blanco y marrón claro). Sobre el deck que bordea el agua, ubicaron un cartel luminoso gigante con la palabra «Baby» que marcó el punto central para las fotos.

En sus redes, la panelista mostró el sector gastronómico que se llevó todas las miradas con una imponente torta de dos pisos cubierta en fondant y rodeada de propuestas personalizadas:

Golosinas temáticas: Malvaviscos, gomitas, moneditas y chips de chocolate blanco.



Malvaviscos, gomitas, moneditas y chips de chocolate blanco. Souvenirs originales: Pequeños frascos de mermelada y botellas estilo petaca con la inscripción «Un brindis por Vincenzo».

Peloteros y pintura de baberos: las actividades del festejo

Además de la ambientación, la periodista diseñó distintas estaciones recreativas para integrar tanto a los adultos como a los más chicos que asistieron a la jornada:

Zona infantil: Instalaron peloteros e inflables en el parque para entretener a los niños durante toda la tarde.

Instalaron peloteros e inflables en el parque para entretener a los niños durante toda la tarde. Recuerdos hechos a mano: Los invitados participaron de una estación de pintura de baberos, donde dejaron dibujos, diseños originales y dedicatorias escritas para el bebé en camino.

De esta manera, Berardi inició formalmente la cuenta regresiva para el nacimiento de su primer hijo, apostando por un formato descontracturado y adaptado a sus tiempos.