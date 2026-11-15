Vuelven los capri: así combinó Ángela Torres este clásico de los 2000 con un top escotado y cuero brillante para su show con María Becerra

Ángela Torres fue la gran sorpresa en el arranque del Quimera Tour de María Becerra en el Movistar Arena y su estilismo no tardó en convertirse en tema de conversación. Para subirse al escenario 360 de Villa Crespo, la cantante rescató una de las prendas más emblemáticas de principios de siglo: el pantalón capri.

Tras interpretar a dúo «Recuerdo que nunca existió» frente a un estadio colmado, la artista publicó en su cuenta de Instagram un carrusel con postales del camarín, el backstage y el abrazo sobre la tarima central, dejando ver al detalle cada pieza de su vestuario.

Satén, tiro bajo y stilettos: las claves del outfit de Ángela Torres

Lejos de las versiones deportivas o casuales, Torres llevó la silueta dosmilera al terreno de la noche con un juego de texturas brillantes y cortes al cuerpo. Así se compuso su estilismo de pies a cabeza:

El pantalón capri: un diseño negro de satén, tiro bajo y calce ajustado que se apoya sobre la cadera y termina apenas debajo de la rodilla. Al no tener pinzas ni bolsillos visibles, la tela acompaña la línea de la pierna con un ruedo recto que deja al descubierto el tobillo y el empeine.



un diseño negro de que se apoya sobre la cadera y termina apenas debajo de la rodilla. Al no tener pinzas ni bolsillos visibles, la tela acompaña la línea de la pierna con un ruedo recto que deja al descubierto el tobillo y el empeine. El top: una pieza sin mangas de satén color ciruela , con cuello camisero y un escote en V profundo. Tiene corte entallado en la cintura y un leve vuelo en el ruedo, logrando un contraste cromático sutil sin perder la unidad de textura con el pantalón.



una pieza sin mangas de , con cuello camisero y un escote en V profundo. Tiene corte entallado en la cintura y un leve vuelo en el ruedo, logrando un contraste cromático sutil sin perder la unidad de textura con el pantalón. El calzado: stilettos negros de cuero brillante , con punta afinada y taco aguja alto, el recurso clave para estilizar la pierna y equilibrar el corte horizontal del capri.



, con punta afinada y taco aguja alto, el recurso clave para estilizar la pierna y equilibrar el corte horizontal del capri. Pelo y maquillaje: a cargo de Mauro Brito y Guada Cecile, llevó su melena castaña cobriza suelta en ondas amplias con mucho volumen y raya al costado. En el rostro apostó por sombras plateadas con brillo y esfumado gris oscuro, rubor suave, labios nude rosados y uñas lilas.

De las pasarelas al escenario: el regreso del corte capri

La elección de Ángela Torres sintoniza directo con lo que marcaron las pasarelas internacionales para la temporada primavera-verano 2026. Firmas como Versace, Ralph Lauren e Isabel Marant volvieron a poner en escena este largo de pantalón que en los 2000 popularizaron figuras como Madonna, Jennifer Lopez y Sarah Jessica Parker.

Mientras las colecciones actuales suelen reinterpretarlo con tiros altos y géneros más rígidos, la intérprete de «No me olvides» redobló la apuesta nostálgica con un tiro bajo fiel al archivo Y2K. El dato extra de la noche tuvo sabor a adelanto: el Movistar Arena es exactamente el mismo recinto donde Torres dará su primer recital propio el próximo 9 de diciembre.