Conmebol le dio un ultimátum a Vasco da Gama para definir la cancha ante Boca por la Sudamericana

Conmebol le puso un plazo a Vasco da Gama para informar la sede para recibir a Boca Juniors el 20 de octubre.

La novela por la localía de Vasco da Gama para la revancha ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana sumó un nuevo capítulo. Tras los idas y vueltas por el uso del Maracaná, la Conmebol intervino y le puso un ultimátum al equipo brasileño.

Si bien los tiempos para comunicar formalmente el estadio donde hará de local el 20 de octubre habían vencido el 10 de octubre, como este lunes es feriado en Brasil la entidad madre del fútbol sudamericano emitió un comunicado donde le extiende el plazo al club carioca hasta mañana, día en el que comenzará la serie en La Bombonera.

A casi una semana de la revancha, el escándalo por la sede del duelo entre el Vasco y el Xeneize sigue sin solucionarse. Cuando ya estaba confirmado el Maracaná, el fin de semana la Justicia de Río de Janeiro dio marcha atrás y suspendió el fallo que obligaba a Fluminense y Flamengo a cederlo.

A través de esta decisión, desde el Cruzmaltino creen que los clubes que integran el consorcio del estadio conspiran en contra de ellos. Incluso, este problema provocó que la política y la justicia brasileña intervengan para encontrar un acuerdo.

En otro capítulo de esta insólita situación, Vasco presentó en las últimas horas otro recurso más para que lo habiliten a jugar en el Maracaná y está esperando una respuesta. El Nilton Santos, cancha de Botafogo, es la opción sugerida por la Justicia, pero la dirigencia se niega por contar con césped sintético y además, a esta altura, argumenta que ya vendió más entradas que la capacidad que dispone el mítico estadio de Río de Janeiro.

El fallo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro a favor de Vasco da Gama

El pasado viernes, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro había determinado que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A permita que el partido entre Vasco da Gama y Boca se dispute en el Maracaná, por lo que el club carioca agradeció a los entes y puso a la venta los tickets. Sin embargo, el sábado todo volvió a cambiar y la sede quedó sin confirmarse.

Vasco había apelado dos veces al Ministerio Público y al Tribunal de Justicia para que le permitieran jugar en el Maracaná, ya que su estadio, el São Januário, no posee las 30.000 localidades que exige el reglamento continental para un partido de estas características.

Ahora, Conmebol entró en escena y le extendió el plazo hasta el martes. Según establece el reglamento, si el elenco carioca no presenta los permisos en tiempo y forma, será el propio ente el que determine la sede.

Con información de TyC Sports