Partidazo: Newell’s y Boca empataron 2-2 en el Coloso Marcelo Bielsa

Newell’s y Boca jugaron un partidazo en Rosario y empataron 2-2. El Xeneize mostró una versión muy mejorada en el Coloso Marcelo Bielsa y se fue al descanso 1-0, pero Newell’s volvió encendido del vestuario, se lo empardó rápido, a los 5 y se lo dio vuelta a los 14. Herido, el equipo del Vasco Arruabarrena fue por el empate y lo logró a 10 del final. En el cierre los dos tuvieron chances, pero no acertaron.

El partido, válido por la zona A del Clausura, tuvo un desarrollo muy favorable al Xeneize durante la primera mitad y lo justificó con el gol de Santaigo Ascacíbar a los 30. Sin embargo, el local reaccionó en el complemento, con dos golazos de Matías Cócaro y Luca Regiardo.

Luego de la sufrida clasificación ante O’Higgins, por la Copa Sudamericana, el equipo del Vasco Arruabarrena volvió al ruedo en el torneo local y a lo largo de los 45 minutos iniciales otra vez tuvo puntos muy altos en Leonel Flores y Tomás Aranda. Falló en el toque final, por la falta de puntería de Miguel Merentiel, que primero definió desviado y después estrelló un cabezazo en el travesaño.

En el complemento, Boca entró dormido y la Lepra, dispuesto a dar vuelta la historia. A los 5, el Zorro Cócaro se encontró mano a mano con Álvaro Montero, desparramó a Leandro Paredes en el área y anotó el 1-1.

El empate agrandó al dueño de casa, que fue por más y tuvo su premio. El joven capitán, Regiardo, con una ajustada definición hizo delirar al Coloso del Parque Independencia. Después de unos minutos muy flojos, Boca volvió al partido, lo empató con un gol de Velasco y tuvo la victoria en los pies de Tomás Aranda, pero su remate dio en el palo. Partidazo y reparto de puntos en el Coloso.

Las formaciones

Newell’s: Josue Reinatti; Jerónimo Russo, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Franco Escobar; Luca Regiardo, David Sotelo; Thomas Rios, Facundo Guch, Walter Mazzantti; Matias Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Goles: PT 20 Ascacíbar (B), ST 5 Cócaro (N), 14 Regiardo (N).

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

