Boca ofertó por David Romero: el delantero de Tigre también interesa en Europa

«Estamos con el presidente buscando un 9 por el tema de Bareiro, veremos qué sucede con él», comentó Rodolfo Arruabarrena tras la dura derrota de Boca por 3-0 ante Deportivo Riestra en la primera fecha del Torneo Clausura.

El centrodelantero paraguayo Adam Bareiro sufre una discopatía lumbar (hernia de disco) que lo mantiene marginado de las canchas. Todavía no hay una fecha estimada para su regreso, por lo que Juan Román Riquelme ya presentó una oferta a Tigre por su goleador David Romero, de 23 años.

Aún no trascendió el monto que ofreció Boca, pero la propuesta incluiría una suma de dinero, un porcentaje del pase de Jabes Saralegui -actualmente a préstamo en el Matador- y Williams Alarcón como parte de la operación.

Sin embargo, la negociación no será sencilla. Según informó el periodista César Luis Merlo, Tigre también recibió ofertas de Parma, de Italia, y Sevilla, de España, por el joven delantero, aunque ninguna de las tres negociaciones está avanzada.

Serán horas decisivas para Boca. El mercado de pases del fútbol argentino cerrará el viernes 31 de julio a las 14, tras la prórroga oficial dispuesta por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por lo que el Xeneize tiene poco margen para concretar la operación. En Europa, en cambio, el libro de pases permanecerá abierto hasta fines de agosto.