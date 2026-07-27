Deportivo Viedma sigue sumando prestigio a su plantel para la Liga Argentina 2026/27

El plantel de Deportivo Viedma sumó en las últimas horas un nuevo nombre para el plantel que afrontará la próxima Liga Argentina de Básquet 2026/27, la segunda división del país, a iniciarse en octubre próximo.

El conjunto rionegrino, que desde hace semanas comenzó a remoldear la plantilla de jugadores, confirmó ayer la incorporación del interno maragato Lautaro Delucchi, de 22 años; jugador que aportará juventud y jerarquía de cara a la incipiente nueva temporada.

Delucchi llega al equipo tras disputar la última temporada con Santa Paula de Gálvez, institución con la que compitió en la Liga Argentina, por lo que podrá aportar valiosa experiencia en pos de batallar hasta las últimas instancias y aspirar al ascenso.

Con esta incorporación, el conjunto dirigido por Guillermo Bogliacino sigue reforzando su plantel con jugadores jóvenes y de proyección. Entre refuerzos y continuidades, Delucchi se suma a los anuncios pasados de Luciano Cáceres, Jeffrey Merchant, Lucas González, Joaquín Petre y Alfredo Ventura.

La llegada del basquetbolista maragato representa una nueva apuesta de Deportivo Viedma por el talento regional, con el objetivo de conformar un equipo competitivo que vuelva a ser protagonista en la temporada 2026/27.

El comienzo de la temporada venidera está estipulada para iniciarse a mediados de octubre próximo. El torneo se disputará en dos conferencias, bajo un formato de todos contra todos, con la fase regular terminando a fines de marzo.