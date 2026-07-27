Alerta por frío extremo en la Patagonia: Tierra del Fuego llega a los -15°C en pleno temporal de nieve este lunes 27

El extremo sur del país transita un evento climático de características históricas. Por cuarto día consecutivo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta roja por frío extremo, un mapa de máxima peligrosidad sanitaria que mantiene bajo un congelamiento generalizado a la provincia de Santa Cruz y que extiende advertencias amarillas para la franja de Tierra del Fuego y la cordillera de Chubut.

La masa de aire polar sostiene registros térmicos implacables que paralizan la actividad en cascos urbanos y rutas nacionales, donde las heladas continuas y la acumulación de nieve sobre la calzada dificultan las tareas de despeje de los equipos viales.

¿Qué significa el nivel Rojo según el SMN?

La alerta de nivel rojo emitida por el organismo metereológico es la categoría más severa del Sistema de Alerta Temprana (SAT). El SMN advierte que estas condiciones de frío extremo tienen un efecto alto a extremo en la salud, siendo consideradas muy peligrosas y capaces de afectar a todas las personas, incluso a las jóvenes o sin enfermedades previas.

El mapa del congelamiento en la Patagonia

El reporte oficial refleja una distribución crítica de la inestabilidad y el frío a lo largo del mapa patagónico:

Santa Cruz (Alerta Roja 🔴): Cubre la totalidad del territorio provincial de norte a sur. Las sensaciones térmicas se ubican en torno a los -15°C y -20°C , convirtiendo a ciudades como Río Gallegos y El Calafate en polos de congelamiento.

Cubre la totalidad del territorio provincial de norte a sur. Las sensaciones térmicas se ubican en torno a los , convirtiendo a ciudades como Río Gallegos y El Calafate en polos de congelamiento. Chubut (Alerta Amarilla 🟡): Afecta a la franja cordillerana y el centro provincial, donde las mínimas perforan holgadamente la barrera de los 0°C con un impacto leve a moderado en la salud.

Afecta a la franja cordillerana y el centro provincial, donde las mínimas perforan holgadamente la barrera de los 0°C con un impacto leve a moderado en la salud. Tierra del Fuego (Alerta Amarilla 🟡): Alcanza a toda la isla, donde las marcas térmicas se mantienen en niveles bajo cero constantes, obligando a mantener la extrema precaución en el tránsito vehicular por la Ruta Nacional 3.

Recomendaciones oficiales ante el frío extremo:

Protección corporal: Evitar la exposición prolongada al aire libre y vestirse con múltiples capas de ropa liviana y térmica. Calefacción segura: Mantener los ambientes calefaccionados garantizando una correcta ventilación para evitar intoxicaciones con monóxido de carbono. Hidratación y movilidad: Consumir abundantes líquidos calientes, evitar el alcohol y mantenerse en movimiento para activar la circulación corporal. Cuidado de vulnerables: Extremar el monitoreo sobre niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Estado de las Alertas por Frío en el Sur