Boca podría sufrir una baja sensible para el duelo del viernes ante Central Córdoba

El Xeneize sacó una mínima ventaja anoche ante San Pablo en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Luego de su brillante actuación anoche ante San Pablo, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el arquero de Boca Juniors, Álvaro Montero, regresó a su Colombia natal para acompañar a su familia tras conocerse en las últimas horas el fallecimiento de su abuela.

El club decidió licenciar a uno de los flamantes refuerzos que tuvo el Xeneize en el último mercado de pases, lo que hace parecer difícil su presencia debajo de los tres palos el próximo viernes, en el duelo ante Central Córdoba por una nueva fecha del Torneo Clausura Argentino.

Al ser consultado en conferencia de prensa por el partido de Montero, al que catalogó como «gran actuación» (tuvo varias intervenciones claves), Rodolfo Arruabarrena reveló la dura situación personal que atraviesa el arquero y que el club le dio permiso para que regrese a su país.

Teniendo en cuenta que el encuentro ante Central Córdoba, por la novena fecha, está pautado para el próximo viernes a las 21:30 en La Bombonera, parece difícil que den los tiempos en condiciones normales para regresar a tiempo y poder ser titular. En ese sentido, al equipo alternativo que tenía en mente el Vasco se le sumaría Leandro Brey.

Resta saber si Montero regresará de inmediato a Buenos Aires o si lo hace directamente el próximo lunes hacia San Pablo junto a sus compañeros, pensando en el duelo de vuelta de la Sudamericana, que tendrá lugar el próximo martes a las 21.30 en el Morumbí.

Pese las dudas generadas tras sus primeros partidos, el colombiano se afianza cada vez más en el arco de Boca. Con atajadas que valieron victorias como ante Lanús y siendo héroe en la tanda de penales frente a Vélez por Copa Argentina, el guardameta de 31 años continúa sumando confianza y se empieza a ganar el cariño de los hinchas.