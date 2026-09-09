Mirtha Legrand y su salud: por qué internaron a la conductora y qué advirtieron los médicos

Mientras continúa la expectativa por el nuevo parte oficial del Sanatorio Mater Dei, donde Mirtha Legrand permanece alojada en una habitación común, el médico cardiólogo y divulgador científico Jorge Tartaglione explicó en la pantalla de LN+ los fundamentos clínicos por los cuales un cuadro respiratorio en una paciente de 99 años exige una internación temprana.

El especialista remarcó que las afecciones bronquiales en personas de edad avanzada, como Mirtha Legrand, no pueden abordarse bajo los mismos parámetros que en adultos jóvenes, advirtiendo que el objetivo prioritario del ingreso hospitalario es neutralizar a tiempo el avance hacia una neumonía, vigilar la saturación de oxígeno y evitar la deshidratación.

Inmunosenescencia, capacidad pulmonar y los riesgos en la salud de Mirtha Legrand

Al abordar la complejidad orgánica que afronta la diva de los almuerzos, el doctor Tartaglione subrayó que las modificaciones anatómicas y biológicas del paso del tiempo transforman por completo la respuesta del cuerpo ante agentes infecciosos:

«En cualquier persona mayor, una bronquitis no es una bronquitis más. Si una persona mayor se agarra un resfrío o algo importante, normalmente impacta mucho más en su cuerpo».

El médico precisó que la caja torácica experimenta variaciones estructurales, la capacidad elástica de los pulmones se reduce y los músculos intercostales que asisten en la ventilación mecánica pierden tonicidad, haciendo que el esfuerzo respiratorio sea significativamente más desgastante.

A estos factores fisiológicos se añade el concepto de inmunosenescencia, proceso natural por el cual el sistema inmunológico responde con mayor lentitud ante agresiones externas:

«Tus defensas son más lentas, los glóbulos blancos empiezan a retrasarse un poco».

Bajo esa mirada, el facultativo remarcó que las campañas de vacunación y las alertas tempranas resultan determinantes: la inmunización no anula por completo la posibilidad del contagio estacional, pero cumple la función vital de evitar cuadros graves y atenuar la necesidad de tratamientos invasivos.

Por qué la internación temprana de Mirtha Legrand en el Mater Dei fue la decisión correcta

La determinación de ingresar a la conductora, en una sala común del sanatorio de Palermo, responde directamente a la premisa de anticiparse a escenarios de riesgo mayor.

«Yo tengo que impedir que ese resfrío o esa bronquitis pase a una neumonía y la tengo que internar para controlarla, para tenerla cerca, vigilar el oxígeno en sangre y evitar que se deshidrate. Vigilar a tiempo es internar temprano, es prevenir llegar tarde», puntualizó el profesional en su análisis clínico sobre el cuadro que la obligó a delegar la conducción de su ciclo en su nieta, Juana Viale.

Pese a los cuidados médicos preventivos, desde el entorno de Mirtha Legrand ratificaron que la diva se encuentra con excelente ánimo, en contacto telefónico fluido con sus afectos íntimos y reconfortada por estar bajo observación médica directa.