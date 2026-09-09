La empresa de dos investigadores de Bariloche que busca medir y recuperar la biodiversidad recibió el Premio Perfil

La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: gentileza

La empresa EIRU, fundada por los investigadores barilochenses Lucas Garibaldi y Fernanda Santibañez, obtuvo el Premio Perfil 2026 al «Mejor Aporte del Sector Privado» por su trabajo en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la agricultura regenerativa y la conservación de la biodiversidad.

La edición 16 de los Premios Perfil reconoció a personalidades, instituciones y proyectos por sus contribuciones en distintos ámbitos de la cultura, la ciencia, el deporte, la economía, el sector productivo y la vida pública. La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo encabezada por Jorge Fontevecchia, CEO de Editorial Perfil.

El biólogo y doctor en Ciencias Agropecuarias Lucas Garibaldi es cofundador y CEO de EIRU, una empresa que combina inteligencia artificial, imágenes satelitales y el trabajo de las abejas para monitorear ecosistemas y generar información destinada a su recuperación. “Venimos peleando desde abajo, desde hace más de 20 años, para que el conocimiento científico tenga una aplicación real y sirva para mejorar la calidad de vida de todos nosotros”, expresó en el momento de recibir la distinción.

Garibaldi dirige el Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural (Irnad), que pertenece a la Universidad Nacional de Río Negro y el Conicet. También es docente de la Licenciatura en Agroecología.

El investigador se refirió a la necesidad de desarrollar herramientas que permitan responder a la crisis ambiental: “Darnos cuenta de que estamos destruyendo el ecosistema es el primer paso, pero medir algo tan básico como la biodiversidad es muy difícil y costoso. Eso es justamente lo que solucionamos en EIRU: creamos un método para medir la diversidad de vida a gran escala, poder restaurarla y tener así una mejor calidad de vida”.

La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: gentileza

Garibaldi recibió el premio junto con Santibañez, geógrafa, doctora en Ciencias Agropecuarias y cofundadora de EIRU. Esta investigadora también integra el Irnad y desarrolla su trabajo en el campo de la agroecología y el monitoreo de la biodiversidad. En tanto, el vicerrector de la Sede Andina de la UNRN, Diego Aguiar, acompañó al equipo durante la ceremonia y destacó el valor de la articulación entre investigación, innovación y desarrollo productivo.

“Este reconocimiento demuestra el enorme potencial que tiene la investigación científica cuando logra transformar el conocimiento en soluciones concretas para la sociedad. Este trabajo expresa la capacidad de nuestra universidad pública y del sistema científico para generar innovación, impulsar proyectos productivos y al mismo tiempo responder a los desafíos ambientales que son cada vez más urgentes en un sector tan importante para nuestro país como el agroexportador y la producción de alimentos”, señaló Aguiar.