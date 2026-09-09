Allanaron un exclusivo complejo turístico cerca de un paso a Chile: Gendermería atravesó kilómetros de nieve a pie para llegar

Un exclusivo complejo turístico ubicado en la base del Cerro Campanario de Mendoza fue allanado esta semana por efectivos de Gendarmeria Nacional en medio de una investigación por contrabando de motos de nieve. El operativo demandó a los uniformados atravesar tres kilómetros a pie ante la imposibilidad de llegar con vehículos al establecimiento por la nieve.

De acuerdo a lo informado por la fuerza, el procedimiento se llevó adelante luego de una orden librada por el Juzgado Federal de Garantías de San Rafael, que contó con la intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de esa localidad. Medios locales informaron que la principal hipótesis es que los rodados fueron traídos desde Chile.

El operativo en Alta Montaña cerca del límite con Neuquén

El procedimiento se llevó adelante luego de tres meses de investigación que permitieron constatar mediantes pruebas sobre el ingreso irregular de los vehículos.

El complejo está ubicado a 2420 metros sobre el nivel del mar y ofrece servicios de snowkite, catski, esquí de travesía, spliboard y motos de nieve, según informa su sitio oficial. El lodge está ubicado en cercanías a la Ruta Nacional 145, a pocos kilómetros del paso Pehuenche de Malargüe.

Debido a las intensas nevadas, Gendarmería explicó que los efectivos debieron abandonar los vehículos con los que se dirigían al complejo turístico y finalizar el recorrido a pie cruzando un trayecto de tres kilómetros en pleno terreno cordillerano.

Una vez en el campamento, los efectivos lograron secuestrar cuatro motos de nieve de origen extranjero las cuales sostuvieron que «no contaban con la documentación de aval aduanero». Además, se incautaron otros elemntos de interés para la causa.

El procedimiento fue concretado por efectivos de la Sección «Núcleo», dependientes del Escuadrón 29 de Malargüe y contó con el apoyo de la delegación Vehículos Aéreos No Tripulados de la Policía de la Provincia de Mendoza.

Entre el jueves y viernes de esta semana se realizaría la audiencia para formalizaran el caso. Según explicó una fuente del Ministerio Público Fiscal al medio Los Andes, habría tres personas del complejo involucradas.