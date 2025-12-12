Boca prepara amistosos en La Bombonera: serían abiertos para todo el público

El Xeneize quedó eliminado ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura el pasado sábado en La Bombonera, y la continuidad de Claudio Úbeda para la próxima temporada quedó en duda. El entrenador fue muy cuestionado por los hinchas debido a las sustituciones que realizó durante el partido.

Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya planifica la pretemporada, que comenzará el 2 de enero en Boca Predio. Además de los entrenamientos, Augusto César, periodista de ESPN, informó que trabajan para que el club dispute dos amistosos en La Bombonera y así vender entradas al público general, incluyendo a quienes no son socios.

La intención es brindar una oportunidad única a aquellos hinchas no asociados que todavía no pudieron vivir la experiencia de ver un partido en el mítico estadio. De todos modos, todavía se analizan fechas, rivales y otros detalles organizativos.

La idea es que los encuentros se jueguen en dos sábados consecutivos de enero, con la posibilidad de que sean el 10 y el 17, ya que el 25 de enero comenzará la actividad oficial en el Torneo Apertura 2026, cuando Boca recibirá a Deportivo Riestra.

Durante 2025, el club de la Ribera solo disputó un amistoso: fue ante Juventude de Brasil en el estadio ubicado en San Nicolás.