Boca prepara amistosos en La Bombonera: serían abiertos para todo el público

La dirigencia trabaja para organizar dos encuentros en enero que permitirán el ingreso de hinchas no socios, una gran oportunidad para ver al equipo en el mítico estadio.

La dirigencia del Xeneize planea realizar dos amistosos en La Bombonera.

El Xeneize quedó eliminado ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura el pasado sábado en La Bombonera, y la continuidad de Claudio Úbeda para la próxima temporada quedó en duda. El entrenador fue muy cuestionado por los hinchas debido a las sustituciones que realizó durante el partido.

Sin embargo, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme ya planifica la pretemporada, que comenzará el 2 de enero en Boca Predio. Además de los entrenamientos, Augusto César, periodista de ESPN, informó que trabajan para que el club dispute dos amistosos en La Bombonera y así vender entradas al público general, incluyendo a quienes no son socios.

La intención es brindar una oportunidad única a aquellos hinchas no asociados que todavía no pudieron vivir la experiencia de ver un partido en el mítico estadio. De todos modos, todavía se analizan fechas, rivales y otros detalles organizativos.

La idea es que los encuentros se jueguen en dos sábados consecutivos de enero, con la posibilidad de que sean el 10 y el 17, ya que el 25 de enero comenzará la actividad oficial en el Torneo Apertura 2026, cuando Boca recibirá a Deportivo Riestra.

Durante 2025, el club de la Ribera solo disputó un amistoso: fue ante Juventude de Brasil en el estadio ubicado en San Nicolás.


