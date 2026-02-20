Boca, Racing y un aburrido 0-0 en La Bombonera: ¿resisitirá Úbeda?

Boca y Racing protagonizaron un clásico para el olvido en La Bombonera y le dieron paso a un 0-0 que llenó de dudas a ambos de cara al futuro. Claudio Úbeda sigue sin encontrar el rumbo, mientras que Gustavo Costas se llevó un punto, aunque no se lo vio conforme con el rendimiento de su equipo. Aunque sumaron, los dos quedaron en posiciones incómodas: el local, con 8 puntos en la zona A y la visita, con 7 en la B, lejos de los puestos de vanguardia.

El Xeneize salió a jugar con un mediocampo de características defensivas (cuatro N° 5) y por eso generó muy poco fútbol. Enfrente, la Academia se animó un poco más y por eso el primer disparo al arco llegó por intermedio de Miljevic. De todos modos, ninguno hizo los méritos para adelantarse en el marcador en una media hora inicial que tuvo poca acción, pero muchos duelos picantes.

Racing, levemente superior

Sobre el final de la etapa, siguió esa leve superioridad de Racing, especialmente por la presencia de Maravilla Martínez, que siempre exige, y por la movilidad de Solari, que por momentos puso en aprietos a Blanco. Cuando Rey Hilfer hizo sonar su silbato, llegó el final de 45 minutos para el olvido, con un dato estadístico que lo grafica: se jugaron 19 minutos de tiempo neto.

Alentado por su público, Boca salió a cambiar la imagen en el complemento y se animó un poco más. Los volantes por fin se adelantaron uno metros y al menos, llegaron al área rival. Claro que también dejaron espacios y Racing sacó un par de contras que terminó mal.

Muchos cambios, pocas soluciones

Los cambios de fichas llegaron de manera masiva, pero no cambiaron la ecuación de un partido que siempre fue flojo y dependió de alguna maniobra individual o una pelota parada salvadora. Con el ingreso del juvenil Gelini, el local buscó más profundidad, mientras que en la visita los retoques fueron para fortalecer la zona defensiva, aunque Solari y Martínez se mantuvieron en cancha. Y fue Santiago el que casi enmudece La Bombonera con un gran remate que pasó a centímetros del travesaño, luego de una gran acción de Toto Fernández.

El gran remate que pudo cambiar la historia. Pasó a centímetros del travesaño. (Clarín Fotografía)

En la recta final, Racing fue por todo y buscó el replay de lo ocurrido en las semifinales del año pasado, cuando Maravilla Martínez le dio la victoria. Y tuvo sus chances, porque apareció Agustín Marchesín con dos atajadas claves.

Boca, por su parte, cerró el partido a pura confusión. Esta vez ni siquiera se contagió con los ingresos de los juveniles y el público se hizo sentir, especialmente con la salida de Cavani, que tuvo su chance como titular, pero no rindió.

¿Resistirá Úbeda?

Aunque no fue derrota, queda claro que Úbeda sigue en la cuerda floja. El equipo no rinde y ahora ni siquiera gana en La Bombonera, porque este fue el segundo empate consecutivo, en cero, luego del de Platense. Así, las cuentas no dan y el equipo tiene apenas 8 puntos sobre 18 en la zona A. La Academia, con más aire, suma 7 en el grupo B y también deberá mejorar si se quiere sostener en el top 8.