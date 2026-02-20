Adam Bareiro se hizo los estudios médicos y tiene todo listo para incorporarse a Boca

El delantero paraguayo llegó al país y se fue a una clínica para hacer la revisión médica.

El paraguayo Adam Bareiro, flamente centrodelantero de Boca, llegó esta mañana al país y de inmediato se dirigió a una clínica ubicada frente al Parque Lezama para cumplir con los estudios médicos de rutina, antes de firmar su contrato con el club.

La llegada de Bareiro para firmar con Boca

“Estoy muy contento de estar acá”, fueron las primeras palabras del flamante jugador xeneize al llegar al país.

"ESTOY CONTENTO DE ESTAR ACÁ", Adam Bareiro, de último paso por Fortaleza y con pasado en River, ya está en Argentina para convertirse en nuevo jugador de Boca.



El exfutbolista de San Lorenzo y River se vinculará con el Xeneize por los próximos tres años y tras ello se convertirá en el tercer refuerzo del plantel dirigido por Claudio Úbeda para la temporada 2026.

El paraguayo, de 29 años, llega para cubrir una nueva vacante en un puesto con muchas complicaciones por las continuas lesiones del uruguayo Edinson Cavani y la reciente operación de Milton Giménez (pubalgia).

Boca acordó su llegada con el Fortaleza de Brasil, que compartía los derechos económicos del jugador en partes iguales con River. El Xeneize pagará tres millones de dólares por el 100% de la ficha.

Los números de Adam Bareiro en Fortaleza

El delantero paraguayo lleva cuatro goles en ocho partidos en lo que va de 2026, con tres tantos en los últimos cuatro encuentros. Llegó a Fortaleza hace apenas ocho meses, se ganó la titularidad de inmediato y se convirtió en pieza clave de un equipo que descendió y ahora busca volver al Brasileirao.

Bareiro, que busca ganarse un lugar en la lista de Paraguay para el Mundial 2026, tiene un largo recorrido por el fútbol sudamericano con pasos por Olimpia, River y Nacional de Paraguay; Monterrey y San Luis de México; San Lorenzo y River en Argentina y Fortaleza de Brasil. También jugó en Alanyaspor de Turquía y Al-Rayyan de Qatar.