Boca transita las últimas horas de preparación para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Este viernes, desde Barranquilla, Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes brindaron una conferencia de prensa y dejaron sus sensaciones antes del encuentro decisivo, que se disputará este sábado desde las 19:30 (hora argentina).

Arruabarrena: la confianza en sus jugadores y las claves de la final

El entrenador del Xeneize destacó la importancia de tener el control de la pelota y manejar los distintos momentos del partido. «Para nosotros la pelota es fundamental. Tengo jugadores cuyas características son de posesión. Esperemos mañana tener el control del partido. Tendremos enfrente un rival duro, con las mismas intenciones nuestras. El equipo que sepa manejar el partido tendrá más chances de ganar», expresó.

En esa misma línea, Arruabarrena remarcó que las finales suelen definirse por detalles y puso el foco en la personalidad de sus dirigidos. «Podemos visualizar cualquier tipo de partido, luego los pequeños detalles serán los que definen. Cada uno tiene su presión. Eso depende del grupo que tengas, de tu carácter y personalidad. Nosotros demostramos saber jugar este tipo de finales, esperemos que esta vez no sea la excepción», sostuvo.

Al referirse a la fortaleza del plantel, el DT dejó una de las frases más llamativas de la conferencia: «Tengo jugadores para ir a la guerra, si tienen que ir a Ucrania y Rusia desvalijan un armamento nuclear». Además, aseguró que confía en las condiciones de sus futbolistas para afrontar un encuentro de máxima exigencia.

"TENGO JUGADORES CON LOS QUE IRÍA A LA GUERRA. ES MÁS, TENGO A LOS WACHITURROS" El Vasco Arruabarrena bromeó con "Los Turros", el grupo que formaron varios jugadores de Boca 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/XtNzWfNggD — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Por otro lado, el entrenador reconoció que el equipo ya tiene una idea definida y que el cuerpo técnico analizó al rival, aunque la prioridad está puesta en el propio funcionamiento. «Obviamente que es una final internacional y es un partido importante. Tenemos que saber disfrutar y también tener los miedos normales de una final. Nosotros tenemos una idea, los chicos lo saben, ellos son los protagonistas. Obviamente que analizamos al rival, pero nos enfocamos en nosotros», explicó.

También tuvo palabras para Atlético Mineiro, al que definió como un adversario competitivo y con recursos para afrontar este tipo de definiciones. «Tiene un plantel numeroso, con un presupuesto que no será barato, con un entrenador que sabe lo que quiere. Ha competido y compite con otros clubes que tienen un mayor presupuesto. A lo largo de este año ha demostrado ser un equipo competitivo», analizó.

Por último, el Vasco evitó hablar de revancha y se refirió a esta etapa como una nueva oportunidad en su carrera en Boca. «No me gusta hablar de revanchas, esta es una segunda etapa, con diferentes grupos, en otros momentos. Voy viviendo el presente, el día a día. Estamos en un club que necesita siempre ser protagonista y ganar títulos. Nosotros queremos seguir haciendo nuestra historia», manifestó.

Paredes: «Es el partido más importante desde mi vuelta»

Por su parte, el capitán xeneize reconoció que la final ante Mineiro tendrá un significado especial por su identificación con el club. «Estoy con las mismas ganas, entusiasmo, sensaciones e ilusión. Me ha tocado jugar finales importantes y esta será una de ellas, porque la juego con mi club, el club del cual soy hincha, es especial. Es el partido más importante desde mi vuelta. Esto es una final, hay un título de por medio», expresó.

"ME HA TOCADO JUGAR FINALES IMPORTANTES Y ESTA SERÁ SEGURAMENTE UNA DE ELLAS. TIENE EL PLUS DE QUE JUEGO CON MI CLUB, DEL QUE SOY HINCHA" LEANDRO PAREDES 📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/r4ysnav8I7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2026

Al analizar las claves del encuentro, Paredes coincidió con el entrenador y señaló que la personalidad puede marcar la diferencia. «El que cometa menos errores y tenga más personalidad será el que tenga más chances de ganar el partido», afirmó.

Además, descartó sentir una presión especial por los 18 años sin títulos internacionales: «Yo no siento que tengamos presión, trato siempre de disfrutar, de decirles a mis compañeros que disfruten. Si disfrutamos como lo venimos haciendo seguramente tengamos muchas chances de ganar».

"TRATO DE DISFRUTAR" 🔵🟡 Tras las declaraciones de Eduardo Domínguez, LEANDRO PAREDES respondió y contó cómo vive el plantel de BOCA la previa de la final. 🗣️"Transmito a mis compañeros que es importante el partido, pero NO SIENTO QUE TENGAMOS PRESIÓN", declaró el capitán en conferencia de prensa. #Sudamericana — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 20, 2026

El mediocampista también destacó el recorrido del plantel durante la temporada y consideró que sus compañeros merecen una alegría después de los obstáculos que debieron superar. «Este grupo se merece una alegría porque hemos trabajado todo el año para esto. Hemos sufrido golpes y a pesar de eso el grupo se levantó, trabajó y se ilusionó de vuelta», señaló.

Por último, Paredes agradeció el acompañamiento de los hinchas que viajaron a Colombia y remarcó la ilusión de poder regalarles una nueva conquista. «Todo el hincha de Boca hizo un esfuerzo muy grande para estar, más allá de las complicaciones. Nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento y daremos todo para darles una alegría», cerró.

Boca se enfrentará con Atlético Mineiro este sábado desde las 19:30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El Xeneize buscará cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales y volver a conquistar una copa continental.