El apartado de River que tenía una cláusula de 100 millones y jugará en Deportivo Táchira

La apuesta que terminó sin minutos en primera. El delantero dejó el equipo Millonario para jugar en Venezuela.

Las historias de los apartados de River están lejos de terminar y en las últimas horas se confirmó otra salida del “grupo del container”. Alexander Woiski siguió el mismo camino que Paulo Díaz, Maxi Salas, Kendry Páez y compañía, para continuar su carrera en el extranjero.

El delantero de 20 años llegó al club como una gran apuesta y al toque le pusieron una cláusula de salida de 100 millones de euros. ¿Cómo terminó la historia? Se sumó a Deportivo Táchira de Venezuela como jugador libre.

Su paso por Núñez se consumó sin pena ni gloria, al punto de retirarse de la institución sin sumar un solo minuto oficial en el plantel profesional. El sueño del atacante se vio truncado con la llegada de Eduardo Coudet, en medio de una reestructuración profunda que hubo en el plantel.

Woiski fue incluido en esa lista de marginados y debió entrenarse en el predio de la Avenida Cantilo, aislado del grupo principal que trabajaba en el River Camp de Ezeiza.

Los números de Alex en la Reserva de River

Durante su estadía en el club, Woiski sólo jugó en Reserva, donde acumuló 18 partidos oficiales, 2 goles y 2 asistencias, un registro escaso para un jugador sobre el cual se habían depositado expectativas gigantescas.

Tras casi un mes de incertidumbre como agente libre luego de rescindir su vínculo, el futuro del delantero dio un giro inesperado al ser confirmado oficialmente como nuevo refuerzo del Táchira de Venezuela.

El conjunto aurinegro lo presentó con bombos y platillos a través de sus redes sociales como un «refuerzo de lujo» para afrontar el Clausura, firmando un contrato con vigencia hasta diciembre de 2027 y una opción de extensión hasta finales de 2030. El club venezolano lidera actualmente el certamen local y confía en que la jerarquía del joven atacante aporte el salto de calidad necesario en el frente de ataque.

¿Quiénes quedan en Cantilo?

Mientras algunos marginados lograron reubicarse en distintos destinos del plano internacional y local, otros nombres de peso como Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo y Matías Galarza Fonda continúan a la espera de resolver su futuro profesional tras no ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.