¿Cómo hacer un apple pie perfecto? Receta y secretos de la tarta de manzana

El universo de la repostería internacional tiene en el apple pie a su exponente más icónico, asociado a las celebraciones familiares y al confort casero.

Aunque la cultura popular lo convirtió en un símbolo norteamericano, la raíz histórica del apple pie proviene de los recetarios medievales europeos del siglo XIV —como el célebre manuscrito inglés The Forme of Cury (1390)— y de las técnicas de masa enrejada introducidas luego por la pastelería neerlandesa.

Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) remarcan que preparar postres artesanales con fruta fresca permite controlar la calidad de las grasas, además de regular los azúcares frente a las opciones comerciales. Al elaborarlo con fruta del Alto Valle, esta tarta equilibra la acidez de la manzana con notas de canela y nuez moscada en una masa crujiente y dorada.

Ingredientes para la masa quebrada y el relleno del apple pie

Para un molde redondo, acanalado de 22 a 24 centímetros de diámetro, la fórmula requiere ingredientes de repostería básica:

Masa quebrada (pie crust):

500 g de harina de trigo común (0000)

250 g de manteca fría cortada en cubos pequeños

1 cdta. de sal fina

7 cucharadas de agua helada

Relleno de manzana especiado:

5 manzanas medianas (peladas y cortadas en cubos o láminas gruesas)

100 g de azúcar moreno o mascabo

50 g de manteca

1 cucharada de canela molida

1 pizca de nuez moscada

1 cdta. de extracto de vainilla

Paso a paso: cómo armar y hornear el apple pie clásico

Apple pie, paso a paso: receta e ingredientes.-