¿Cómo hacer un apple pie perfecto? Receta y secretos de la tarta de manzana
Esta receta de apple pie, o tarta de manzana tradicional, combina una masa quebrada mantecosa con un relleno especiado, logrando un postre rendidor y lleno de aroma.
El universo de la repostería internacional tiene en el apple pie a su exponente más icónico, asociado a las celebraciones familiares y al confort casero.
Aunque la cultura popular lo convirtió en un símbolo norteamericano, la raíz histórica del apple pie proviene de los recetarios medievales europeos del siglo XIV —como el célebre manuscrito inglés The Forme of Cury (1390)— y de las técnicas de masa enrejada introducidas luego por la pastelería neerlandesa.
Las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) remarcan que preparar postres artesanales con fruta fresca permite controlar la calidad de las grasas, además de regular los azúcares frente a las opciones comerciales. Al elaborarlo con fruta del Alto Valle, esta tarta equilibra la acidez de la manzana con notas de canela y nuez moscada en una masa crujiente y dorada.
Ingredientes para la masa quebrada y el relleno del apple pie
Para un molde redondo, acanalado de 22 a 24 centímetros de diámetro, la fórmula requiere ingredientes de repostería básica:
Masa quebrada (pie crust):
- 500 g de harina de trigo común (0000)
- 250 g de manteca fría cortada en cubos pequeños
- 1 cdta. de sal fina
- 7 cucharadas de agua helada
Relleno de manzana especiado:
- 5 manzanas medianas (peladas y cortadas en cubos o láminas gruesas)
- 100 g de azúcar moreno o mascabo
- 50 g de manteca
- 1 cucharada de canela molida
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 cdta. de extracto de vainilla
Paso a paso: cómo armar y hornear el apple pie clásico
- Arenado de la masa: en un bol amplio, mezclar la harina con la sal e incorporar la manteca fría en cubos. Trabajar rápidamente con la punta de los dedos o un cornet hasta formar un arenado fino, evitando transmitir calor. Agregar el agua helada de a poco y unir la masa sin amasar de más. Dividir en dos bollos, envolver y refrigerar 30 minutos.
- Cocción previa del relleno: en una cacerola a fuego medio-bajo, derretir los 50 g de manteca junto con las manzanas cubeteadas, el azúcar moreno, la canela, la nuez moscada y la vainilla. Cocinar durante 6 a 8 minutos hasta que la fruta empiece a ablandarse y concentre sus jugos sin deshacerse. Retirar y dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Estirado y forrado: precalentar el horno a 180°C. Estirar el primer bollo de masa con palo de amasar sobre mesada enharinada (unos 3 mm de espesor) y forrar la base y las paredes del molde.
- Relleno y cierre: volcar las manzanas templadas sobre la base. Estirar el segundo bollo y cubrir la tarta (o cortar tiras para realizar un enrejado clásico). Presionar y repulgar los bordes para sellar de forma hermética.
- Cortes de vapor y protección: realizar tres o cuatro incisiones superficiales en la tapa superior para permitir la salida del vapor durante la cocción. Proteger los bordes exteriores con tiras de papel aluminio si el horno dora muy rápido.
- Horneado y servicio: cocinar a 180°C durante 35 a 45 minutos, hasta que la masa luzca dorada y crocante y el relleno burbujee suavemente. Dejar entibiar antes de cortar para que el jugo espese; servir sola o con una bocha de helado de crema americana.
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