Detienen a un joven de 20 años en Villa Regina tras intentar vender tambores robados y resistirse a la policía

Un procedimiento policial realizado en Villa Regina derivó en la detención de un joven de 20 años y la identificación de su cómplice, luego de que ambos fueran descubiertos intentando comercializar elementos de dudosa procedencia y se dieran a la fuga para evitar el accionar de las fuerzas de seguridad.

El hecho se desencadenó tras una alerta recibida por el personal de la Comisaría 35, en la que se informaba sobre la presencia de dos hombres en actitud sospechosa que circulaban por la calle Miguel Arnaldo transportando dos tambores de 200 litros.

Al acudir al lugar, los efectivos se dirigieron a un local comercial situado en la intersección de Miguel Arnaldo y Doctor Rúa. Allí interceptaron a los sospechosos junto a la dueña del comercio, quien confirmó haberles comprado los dos recipientes. Sin embargo, al ser requeridos por la policía, los individuos no pudieron justificar la procedencia ni la propiedad de los tambores.

Ante la imposibilidad de acreditar el origen de la mercadería, los dos sujetos se dieron a la fuga a pie. Los uniformados iniciaron de inmediato un seguimiento que culminó a las pocas cuadras, en la esquina de 8 de Abril y Miguel Arnaldo, donde alcanzaron a uno de ellos.

Al momento de ser interceptado, el joven opuso una fuerte resistencia y forcejeó con un agente para evitar su aprehensión.

Finalmente, el sujeto de 20 años fue reducido y trasladado a la unidad policial en calidad de detenido, mientras que el segundo involucrado logró escapar, aunque ya fue identificado por las autoridades. Por disposición del fiscal de turno, se inició un legajo de investigación caratulado formalmente como resistencia a la autoridad.