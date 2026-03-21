Boca va por la recuperación en la Bombonera y recibe a Instituto: formaciones, hora y TV
El Xeneize busca volver al triunfo y enfrenta a la Gloria por la 12° fecha del Apertura. Mirá acá las alineaciones y detalles del partido.
Boca recibe este domingo a Instituto por la 12° fecha del torneo Apertura. El Xeneize regresa a La Bombonera y tratará de cortar una racha de 4 empates consecutivos como local. Viene de igualar 1-1 ante Unión en Santa Fe.
Para este compromiso, Claudio Úbeda no podrá contar con Santiago Ascacibar, que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará alrededor de 3 semanas afuera de las canchas. Su lugar lo ocupará Ander Herrera, quien sumo minutos en el empate ante el Tatengue.
A lo largo de la semana, se especuló que el Sifón le daría una chance a Juan Barinaga y Marco Pelegrino por los bajos niveles de Marcelo Weigandt y Ayrton Costa, respectivamente. Pero finalmente, el DT mantendrá la misma línea defensiva para enfrentar a la Gloria.
El Xeneize debe ganar para escalar posiciones: se ubica 7° en la zona A con 14 puntos y en la tabla anual está 14°, lejos de los puestos a competencias internacionales.
Instituto quiere volver a dar la sorpresa
Instituto tiene un presente irregular en el torneo Apertura. En la 12° posición de la zona A y con solo dos triunfos en el torneo, la Gloria viene de sumar un victoria clave en Córdoba ante Independiente por 2-1.
Para salir a la Bombonera, Diego Flores repetiría el equipo que viene de derrotar al Rojo, con una gran muestra de caracter y buen futbol, dando vuelta el marcador.
La Gloria y el Xeneize tienen un historial muy parejo. Se enfrentaron en 34 ocasiones, con 13 triunfos para Boca, 12 para Instituto y 9 empates. Desde su regreso a Primera División en 2022, el equipo cordobés no perdió ante el conjunto de la Ribera, aunque solo disputaron dos duelos.
Formaciones, hora y TV
Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.
Instituto: Manuel Roffo; Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa; Jhon Córdoba, Franco Jara y Alex Luna. DT: Diego Flores.
Hora: 20:00.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
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