Boca va por la recuperación en la Bombonera y recibe a Instituto: formaciones, hora y TV

Boca recibe este domingo a Instituto por la 12° fecha del torneo Apertura. El Xeneize regresa a La Bombonera y tratará de cortar una racha de 4 empates consecutivos como local. Viene de igualar 1-1 ante Unión en Santa Fe.

Para este compromiso, Claudio Úbeda no podrá contar con Santiago Ascacibar, que sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y estará alrededor de 3 semanas afuera de las canchas. Su lugar lo ocupará Ander Herrera, quien sumo minutos en el empate ante el Tatengue.

A lo largo de la semana, se especuló que el Sifón le daría una chance a Juan Barinaga y Marco Pelegrino por los bajos niveles de Marcelo Weigandt y Ayrton Costa, respectivamente. Pero finalmente, el DT mantendrá la misma línea defensiva para enfrentar a la Gloria.

El Xeneize debe ganar para escalar posiciones: se ubica 7° en la zona A con 14 puntos y en la tabla anual está 14°, lejos de los puestos a competencias internacionales.

Instituto quiere volver a dar la sorpresa

Instituto tiene un presente irregular en el torneo Apertura. En la 12° posición de la zona A y con solo dos triunfos en el torneo, la Gloria viene de sumar un victoria clave en Córdoba ante Independiente por 2-1.

Para salir a la Bombonera, Diego Flores repetiría el equipo que viene de derrotar al Rojo, con una gran muestra de caracter y buen futbol, dando vuelta el marcador.

La Gloria y el Xeneize tienen un historial muy parejo. Se enfrentaron en 34 ocasiones, con 13 triunfos para Boca, 12 para Instituto y 9 empates. Desde su regreso a Primera División en 2022, el equipo cordobés no perdió ante el conjunto de la Ribera, aunque solo disputaron dos duelos.

Instituto dio el golpe en su última visita a La Bombonera en 2023: triunfo 3-2.

Formaciones, hora y TV

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Instituto: Manuel Roffo; Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich y Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Gastón Lodico y Diego Sosa; Jhon Córdoba, Franco Jara y Alex Luna. DT: Diego Flores.

Hora: 20:00.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.