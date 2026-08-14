Messi, en duda en Inter Miami: Hoyos habló sobre su presencia ante Nashville y anticipó que lo llevará «de a poco»

Inter Miami se prepara para un partido clave ante Nashville por la MLS y Lionel Messi vuelve a aparecer como una de las grandes incógnitas. Las Garzas visitarán este sábado desde las 21:30 (hora argentina) al líder de la Conferencia Este y Guillermo Hoyos habló sobre la situación del capitán argentino, quien podría volver a tener minutos.

«Lo de Leo creo que se tiene que ir desarrollando poco a poco por el hecho de que hay un gran dolor. Esto no es de un día para otro«, explicó Hoyos antes del entrenamiento de este viernes. El entrenador hizo referencia así al difícil momento que atraviesa Messi tras el fallecimiento de su padre, Jorge, aunque remarcó que será el propio futbolista quien determine si está en condiciones de jugar.

De todas formas, Messi ya sorprendió el último miércoles al formar parte del banco de suplentes ante León en su vuelta a la competencia. El argentino ingresó después del entretiempo y sumó minutos en la derrota por 3-2 que dejó eliminado a Inter Miami de la Leagues Cup. Después de haber tenido ese primer contacto con el juego, no sería extraño que ahora vaya por más y aparezca desde el inicio ante Nashville.

El partido tendrá una importancia especial para Inter Miami, que necesita reaccionar en la MLS. Las Garzas tienen 38 puntos y marchan segundas en la Conferencia Este, apenas dos unidades por detrás de Nashville, por lo que una victoria este sábado les permitiría recuperar el liderazgo y dejar atrás la eliminación sufrida entre semana.

Además de Messi, Inter Miami tendrá otra novedad importante: Luis Suárez estará disponible después de haberse perdido los tres partidos de la Leagues Cup por la sanción que recibió tras escupirle a un rival en la final de la edición anterior. En cambio, Germán Berterame continúa sin jugar desde el fuerte golpe que sufrió ante Montreal el pasado 25 de julio.

El encuentro ante Nashville aparece como una oportunidad para que Inter Miami vuelva a enfocarse en la MLS, la última gran competencia que le queda para pelear por un título esta temporada. En septiembre, además, disputará la Campeones Cup frente a Cruz Azul. Con Messi nuevamente disponible y la posibilidad de que sume más minutos, Las Garzas buscarán recuperar el primer puesto de la Conferencia Este.