La causa de la mansión de Pilar vinculada a la AFA vuelve a Campana por decisión de Casación

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por la mansión de Pilar vinculada a la AFA sea investigada en la Justicia Federal de Campana, tal como habían pedido los investigados Luciano Pantano y Ana Conte. La decisión fue tomada por mayoría y modificó el rumbo que tenía el expediente en el fuero Penal Económico.

Pantano, monotributista, y Conte, jubilada, figuran como propietarios de la lujosa quinta. La investigación sostiene que ambos serían presuntos testaferros y que la propiedad pertenecería en realidad a dirigentes de la AFA. El inmueble cuenta con un haras, una colección de autos y un helipuerto.

La Justicia Federal de Campana retomará la investigación por la mansión de Pilar

El fallo fue firmado por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes conformaron la mayoría. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia. La resolución establece que la causa pase primero por la Cámara Federal de San Martín y luego sea enviada al juzgado de Campana.

La causa quedará nuevamente en manos del juez federal Adrián González Charvay, quien ya había intervenido en el expediente. El fiscal ante Casación, Mario Villar, se había opuesto al traslado y ahora podría intentar llegar a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, aunque esa posibilidad presenta dificultades porque no se trata de una sentencia definitiva.

El juez federal Gonzalez Charvay.

La discusión por la competencia judicial comenzó poco después del inicio de la investigación, hace ocho meses. El expediente pasó por Comodoro Py, el fuero Penal Económico y la Justicia de Campana, después de que Pantano y Conte plantearan que el caso debía tramitar en ese último distrito.

En el medio también se discutió si la investigación debía concentrarse en la mansión de Pilar o avanzar sobre una posible trama de lavado de activos vinculada con la AFA. El domicilio formal de la entidad está en Pilar desde noviembre de 2024, aunque su funcionamiento histórico continúa en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por qué Casación decidió enviar la causa de la AFA a Campana

Uno de los puntos cuestionados durante el proceso fue la participación de Barroetaveña, quien hasta noviembre pasado había sido presidente del Tribunal de Ética de la AFA.

El argumento central del fallo es que no existe una norma que determine que todas las investigaciones por lavado de activos deban tramitar necesariamente en el fuero Penal Económico. Para Borinsky y Barroetaveña, el caso no investiga una infracción tributaria o aduanera que justifique mantenerlo en ese fuero especializado.

“Establecido entonces que el delito de lavado de activos es competencia federal y ceñido el caso a determinar la competencia entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 10 y el Juzgado Federal de Campana, queda por demás claro que es a esta última judicatura a quien corresponde continuar con la investigación de las presentes actuaciones”, señala la resolución.

Slokar, en cambio, consideró que el planteo de Pantano y Conte no debía ser admitido por Casación. El juez sostuvo que ese tribunal no debía resolver una cuestión de competencia de esas características y que tampoco existían elementos para hacer una excepción.

La causa acumuló además distintos elementos sobre la presunta propiedad de la quinta y el patrimonio de sus titulares. Una de las principales líneas de investigación apunta al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, mientras la Justicia deberá continuar determinando el origen y la titularidad real de los bienes.

Con información de La Nación