Boca vs San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Boca buscará vivir este martes una de esas noches coperas que tanto le gustan a los hinchas al recibir a San Pablo en la Bombonera por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Será desde las 21:30 con transmisión de ESPN y el arbitraje del chileno Piero Maza. El Xeneize sigue en carrera en las tres competencias y de a poco entra en etapa de definiciones. El equipo del Vasco Arruabarrena se jugará mucho en las próximas semanas con el anhelo de volver a conquistar un torneo internacional.

Será un desafío mayor al que tuvo en las fases previas de la copa donde eliminó a O’Higgins y a Recoleta. San Pablo aparece como un rival más complejo aunque tampoco está entre los brasileros más fuertes.

Con Jonathan Calleri en duda por una lesión, los dirigidos por Dorival Junior están 10° en el Brasileirao en una campaña muy irregular.

Boca lleva 10 partidos sin perder pero en el medio acumuló muchos empates y no siempre dio garantías. Logró pasar por penales ante O’Higgins y contra Vélez por la Copa Argentina la semana pasada. El sábado igualó 2 a 2 con Gimnasia de Mendoza que se lo empató en la última jugada.

El Xeneize ha mostrado dos caras en este semestre con momentos de buen fútbol y dinámica en ofensiva mezclados con otros de inseguridad defensiva y distracciones.

Para este encuentro, Arruabarrena pondría a los mismos que jugaron contra Vélez por la Copa Argentina el miércoles pasado.

Leandro Paredes se recuperó de la molestia que le impidió terminar el cruce ante el Fortín y será de la partida. El que todavía no está óptimo es Milton Delgado. El juvenil volvería para la revancha en el Morumbí por lo que seguirá Tomás Belmonte.

En la defensa, Ayrton Costa aún no tiene el alta médica y Marco Pellegrino es una opción. Más allá de eso, la idea del Vasco es que sigan Jagger Herrera y Lautaro Di Lollo.

Arriba, Alan Velasco se mantendría en el lugar que dejó el lesionado Tomás Aranda y Sebastián Villa le volvería a ganar la pulseada a Leonel Flores.

Posibles formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

San Pablo: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano o Jonathan Calleri. DT: Dorival Júnior.

Árbitro: Piero Maza

Estadio: La Bombonera

Hora: 21:30

TV: ESPN