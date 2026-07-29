Bombazo: Gerónimo Rulli está cerca de ser refuerzo del Manchester City

Gerónimo Rulli llegó a Olympique de Marsella a mediados de 2024 y es una de las piezas más importantes del equipo.

Gerónimo Rulli está cerca de convertirse en nuevo jugador del Manchester City. El conjunto inglés busca reforzar su arco luego de la salida de James Trafford, quien fue vendido a Leeds United por 40 millones de euros, y apuntó al argentino como una de las alternativas para acompañar a Gianluigi Donnarumma.

Según informó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases internacional, Rulli está interesado en que la transferencia se concrete y ve con buenos ojos la posibilidad de sumarse al equipo dirigido por Enzo Maresca, quien asumió tras el final del ciclo de Pep Guardiola.

El arquero campeón del mundo en Qatar 2022 llegaría para ser el segundo arquero del plantel detrás de Donnarumma. Su participación estaría enfocada principalmente en las copas nacionales de Inglaterra, como la FA Cup y la Carabao Cup, aunque también aportaría experiencia dentro de un equipo acostumbrado a pelear por todos los títulos.

A sus 34 años, Rulli es titular en el Olympique de Marsella y atraviesa un buen presente en el fútbol francés. Sin embargo, la posibilidad de sumarse al conjunto inglés representa una oportunidad de jugar en uno de los clubes más importantes de Europa y competir por la Premier League y la Champions League.

El argentino, surgido de Estudiantes de La Plata, cuenta con una extensa trayectoria en Europa, donde defendió los arcos de Real Sociedad, Villarreal y Ajax, entre otros, además de conquistar la Copa del Mundo 2022 y la Copa América 2024 con la Selección Argentina. Ahora, está cerca de dar un nuevo salto en su carrera.