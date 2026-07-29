Estados Unidos define la continuidad de Pochettino hasta el Mundial 2030

Mauricio Pochettino está cada vez más cerca de continuar como entrenador de la selección de Estados Unidos. Tras la eliminación del equipo en los octavos de final del Mundial 2026, la dirigencia de la US Soccer decidió ratificar su confianza en el técnico argentino y ya inició las conversaciones para extender su contrato hasta la Copa del Mundo de 2030.

Las negociaciones entre ambas partes avanzan con optimismo y, salvo un cambio inesperado, el ex entrenador de Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea seguirá al frente del seleccionado estadounidense durante un nuevo ciclo mundialista.

La intención de la federación es cerrar el acuerdo con el técnico argentino en las próximas semanas para comenzar a planificar el futuro con estabilidad.

Más allá de no haber alcanzado el objetivo de meterse entre los mejores equipos del Mundial disputado como anfitrión, en la dirigencia consideran que el balance del proceso encabezado por Pochettino es positivo y creen que darle continuidad al proyecto es el camino adecuado para consolidar el crecimiento del equipo.

El nuevo vínculo no estará enfocado únicamente en la próxima cita mundialista. El calendario del seleccionado incluye compromisos de relevancia como las Copas Oro de 2027 y 2029, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

También, surge una posible participación en la Copa América 2028 si el certamen vuelve a organizarse en Estados Unidos y la Concacaf recibe nuevamente invitaciones.

Con ese panorama, la renovación de Pochettino representa una apuesta por un proceso de largo plazo y por fortalecer una identidad futbolística que le permita a Estados Unidos llegar con mayor competitividad a los próximos grandes desafíos internacionales.