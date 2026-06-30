Bombazo: LeBron James deja los Lakers y podría unirse a Steph Curry en los Warriors

LeBron James y Los Angeles Lakers llegaron al final de un ciclo. Tras finalizar la última temporada, el máximo anotador histórico de la NBA le comunicó a la franquicia que continuará su carrera en otro equipo tras ocho temporadas allí y abrió uno de los mercados más impactantes de los últimos años.

Con 41 años, la estrella no piensa en el retiro y buscará disputar al menos una temporada más. Entre las alternativas que surgieron con fuerza en Estados Unidos aparece una que cambiaría por completo el mapa de la liga: sumarse a Golden State Warriors para compartir equipo con Stephen Curry y conformar una sociedad que durante años protagonizó algunas de las finales más recordadas de la era moderna.

Sin embargo, la operación no sería sencilla. Distintos medios estadounidenses señalaron que, para que el movimiento tenga posibilidades reales, LeBron debería resignar una parte importante de su salario. Además, una de las condiciones que podría facilitar el acuerdo sería que Warriors avance por Anthony Davis, compañero de James en el título conseguido en 2020.

En ese escenario, Golden State podría negociar con Washington Wizards un intercambio que incluiría al lesionado Jimmy Butler y otros activos para intentar quedarse con Davis y así construir un proyecto atractivo para convencer a LeBron. Aunque el escenario todavía está lejos de definirse, el rumor ya revolucionó a toda la NBA.

De todos modos, Warriors no sería el único destino posible. Otra opción es el regreso a Cleveland Cavaliers, franquicia donde comenzó su carrera y con la que logró uno de los títulos más emblemáticos de su trayectoria tras remontarle un histórico 3-1 justamente ante Golden State en las Finales de 2016. También aparece una vuelta a Miami Heat, donde conquistó dos anillos y consolidó otra etapa histórica de su carrera.