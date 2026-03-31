Los números de la Selección Argentina en la Bombonera: mirá el historial

La Selección Argentina tendrá su última presentación en el país antes de que el cuerpo técnico defina los 26 nombres que viajarán al Mundial. El duelo será ante Zambia, en la Bombonera, un escenario con historia para el elenco nacional.

El seleccionado argentino regresa a la cancha de Boca. Desde su inauguración en 1940, Argentina disputó allí 37 partidos, con un saldo favorable de 26 victorias, 8 empates y apenas 3 derrotas. El primer encuentro en ese estadio fue el 14 de noviembre de 1956, en un amistoso frente a Uruguay que terminó 2-2.

Por Eliminatorias mundialistas, la Selección jugó 13 encuentros en La Bombonera, con 8 triunfos, 4 empates y una sola derrota. Sin embargo, uno de los antecedentes más recordados es el empate 2-2 ante Perú en 1969, resultado que dejó a la Albiceleste fuera del Mundial de 1970.

La Selección Argentina volvió a la cancha de Boca para el inicio de las Eliminatorias para Qatar 2022. En el debut venció 1-0 a Ecuador con gol de Lionel Messi, el 8 de octubre de 2020, y por la tercera fecha empató 1-1 con Paraguay con tantos de Óscar Romero y Nicolás González, el 12 de noviembre de 2020.

La última caída en ese estadio fue frente a Uruguay (2-0), por la fecha 5 de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En tanto, el último antecedente fue en 2024, cuando Argentina superó 1-0 a Perú por la 12 fecha de las Eliminatorias. En aquella ocasión, el campeón del mundo trasladó su localía debido a la cercanía con la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.

Con información de ESPN